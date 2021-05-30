Ege Denizi’nde Deprem Araştırması Başlatıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Denizi’ndeki depremlerin ve fay hatlarının özelliklerini araştırmaya başlayacaklarını bildirdi. ‘TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak’ dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK), 30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası ‘Türkiye Deprem Platformu’ oluşturmuştu. Bu platformun çalışmaları yakın zamanda başlıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin 1’inci Deniz Araştırma Seferi ile İzmir’den başlanacağı açıklandı.

30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremden sonra bu bölgede denize uzanan fay hatlarının da yaratabileceği deprem tehlikesi üzerine araştırmalar yapılacağı ve Kuşadası Körfez’de inceleme yapılması için ekiplerin kurulduğu açıklandı.

Başlangıç Tarihi 31 Mayıs

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı açıklamada, Ege Denizi’ndeki fay hatlarının karakteristik özelliklerinin araştırılacağını belirtti. Mandal, bu projenin adının İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yürütücülüğünde 'Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi' olduğunu açıkladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Proje kapsamında icra edilecek ve yaklaşık 10 gün 24 saat üzerinden kesintisiz sürmesi planlanan 1'inci deniz araştırma seferi, 31 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek olup çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE'nden 12 gemi mürettebatı yer almaktadır" dedi.

Bu proje kapsamında Kuşadası çevresindeki aktif olan fay hatlarının yaratabileceği olası deprem tehlikesi üzerine araştırma yapılıp, sonuçlarının ortaya konulması hedefleniyor. Mandal açıklamasında, "İzmir yakın zamanda yıkıcı bir deprem yaşadı, çok sayıda vatandaşımızı depremde kaybettik. Sahadan gelecek ortak akıl, çaba, bilimsel araştırma ve yetkinlikle Ege Denizi'ndeki deprem risklerinin ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. İzmir, topyekün ortaya konan bu çalışmanın pilot bölgesi olacak. Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısına sahip TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak. Bu proje Ege Denizi'nde hem ulusal, hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından ortak yapılacak ilk milli deniz araştırma projesi olma özelliğine sahip. Bu yönüyle Türkiye'nin deprem alanında bilimsel alt yapısının da gücünü gösterecek." dedi.