Efsanevi Kral Ragnar Lothbrok Kimdir?

Ragnar Lothbrok veya Lodbrok efsanevi bir Viking kahramanı, aynı zamanda efsanevi bir Danimarka ve İsveç kralıdır. Viking Çağı'nın Eski İskandinav şiirinden, İzlanda destanlarından ve neredeyse çağdaş vakayinamelerden tanınır. Geleneksel literatüre göre, Ragnar Lothbrok, 9. yüzyılda Britanya Adaları ve Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı yapılan birçok baskınla kendini gösterdi. O da İskandinav efsanelerinde yer alır ve efsanevi efsaneler Ragnarssona þáttr ve Sögubrot af nokkrum fornkonungum'a göre, Ragnar Lodbrok'un babası İsveçlilerin efsanevi kralı Sigurd Ring'dir.

Kendiyle alakalı birçok efsane ve saga bulunan Ragnar çok tanınan bir Viking kahramını olmasıyla beraber, aynı zamanada başarılı bir komutandı. Fransa ve İngiltere’ye yaptığı başarılı seferler nedeniyle uzun bir süre Fransız ve İngilizlerin korkulu rüyaları olmuş ve bunlar o dönemde yapılan eserlere de yansımıştır. Özellikle Lothbrok’un Paris’e yaptığı o meşhur kuşatma Fransızlar tarafından kaleme alınmış ve resme dökülmüştür. Bu eser çok büyük ilgi görmüş ve hala da görmektedir.

Lothbrok aynı zamanda Danimarka tahtına çıkmak için büyük bir mücadele vererek hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştu. Soyunun Odin’den geldiği öne sürülen Lothbrok, ünlü kadın şavaşçı olan Lagertha ve prenses olan Aslaug ile evlenmiştir. Evliliklerinden 6, gayrimeşru olarak da 7 tane çocuğu olan Ragnar’ın en meşhur olan iki oğlu Ivar the Boneless ve Björn Ironside’dır.

9. yüzyılda çok sayıda muharebeden galip çıktıktan sonra İngiltere’de kral AElla’ya esir düşmüş ve aşağılayıcı bir şekilde yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülmüştür. Ancak Ragnar’ın hayatına dair birçok sayıda ve birbirinden farklı efsaneler bulunmaktadır ve hepsi de çok farklı detaylar barındırmaktadır. Ancak tüm kaynaklar Ragnar’n İngiltere’de öldüğüne hemfikirdir. Ragnar’ın hangi koşullarda ve nasıl İngiltere Kralı AElla’nın eline düştüğü bilinmemektedir. Ragnar’ın ölüm yılı ise 840 veya 865 olarak sagalarda verilir. İlk tarih sagalarla eşgüdümlü olsa da 865 tarihi Ragnar'ın oğulları tarafından babalarının intikamını almak için aynı yıl düzenledikleri seferle örtüşmektedir.

2013 yılında History Channel tarafından çekilen drama dizisi Vikings'de Ragnar Lodbrok Travis Fimmel tarafından başarılı bir şekilde canlandırılmıştır. Fimmel’ın performansı birçok kişi tarafından takdir edilmiş ve oyuncu birtakım ödüllere de layık görülmüştür.

