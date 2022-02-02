Eflatun Filmi Fragmanı Büyüledi

Toplamda 8 sene boyunca Cüneyt Karakuş’un senaryo üzerinde çalıştığı ve yönetmenliğini gerçekleştirdiği Eflatun isimli film izleyici kitlesini oldukça heyecanlandırdı. Kısa süre içerisinde vizyona girmesi beklenen filmin ilk fragmanının ise seyirci kitlesi karşısına çıkması dikkat çeken bir gelişme olarak görürdü. Peki Eflatun filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sizler için Eflatun filmi hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

İrem Helvacıoğlu ile Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde yer aldığı filmde Oflaz karakterinin annesi rolüne hayat veren usta oyuncu Nazan Diper gibi usta isimler de bulunuyor. Filmin ilk fragmanının yayınlanması seyirci kitlesinin dikkatini çekti ve yayınlanan fragman magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Gündeme bomba gibi düşen tanıtımda hafızalarda kalacak sahnelerin bulunması ilgi topladı ve filmin fragmanı oldukça etkileyici olarak değerlendirdi.

Ünlü oyuncu Kerem Bursin Eflatun isimli filmde Oflaz isimli karaktere hayat veriyor ve İrem Helvacıoğlu ise Eflatun isimli karakteri canlandırıyor. Karakuş Film imzalı projenin Şubat 2020'de çekimlerine başlandığı öğrenilmiş ve Eylül ayında ise kurgu işlerinin bittiği açıklanmıştı. Projenin festivallerde gösterilmesi sonrasında vizyona girmesi planlanırken pandemi koşulları sebebiyle henüz bir festival haberine ulaşılamadı.

Filmin konusu sır gibi saklamaya devam etti ve Kerem Bürsin'in açıklamaları dikkatle takip edildi. Oyuncu daha önce film hakkında verdiği röportajda Oflaz karakterini oynadığı için çok mutlu olduğunu belirtirken bu karakteri çok sevdiğini de söylemişti.

Film hakkında düşüncelerini anlatan yetenekli oyuncu Kerem Bürsin, senaryoyu okuduğunda karakterin ruh hali ile çok benzerlikler hissettiğini ve senaryonun çok hoşuna gittiğini, kendisini etkilediğini söyledi. Hikayede olağanüstü tiplerin bulunmadığını açıklayan Kerem Bürsin, bu hikayenin bir parçası olduğunu belirtirken karakteri bir başkasının canlandırması durumunda ise üzüleceğini belirtti.