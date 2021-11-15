Eda Ece’den Yasak Elma Açıklaması

Toplamda 5 sezondur Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan Yasak Elma dizisi beğenilerek izlenilmeye devam ediyor. Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez projesi olarak izleyici karşısına çıkıyor. İzleyici kitlesi başta yapım hakkında eleştirilerde bulunuyordu fakat bu durum ilerleyen bölümlerde son buldu. Farklı hikayesi ile bir komedi yapımı haline gelen proje, artık seyirci kitlesinin eğlendiği bir yapım oldu.

Öyle ki dizi hayranları artık yapım içerisinde bir mantık aramıyor ve olmayacak her şeyin Yasak Elma'da olabileceğinin bilincinde olarak projeyi izlemeye devam ediyor. Renkli sahneleri ve entrikaları ile seyirci kitlesinin keyifli ve hoş vakit geçirmesini sağlayan dizi Yasak Elma yeni bölümleri ile merak konusu oldu.

Karikatürize edilmiş roller ile ekrana gelmekte olan oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunmakta. Şevval Sam'dan Eda Ece’ye pek çok ünlü isim, dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor ve sergiledikleri performans ile isimlerinden söz ettiriyor. Bunun yanı sıra dizinin yeni sezonunda Berk Oktay da başrol olmaya devam ediyor ve Çağatay karakterine hayat vererek dizi hayranları karşısına çıkıyor.

Berk Oktay'ın yanı sıra yeni sezonda Murat Aygen, Ece Dizdar, Yasmin Erbil ve Biran Damla Yılmaz da oyuncu kadrosuna dahil olmuştu. Projenin Yıldızı Eda Ece ise sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Yasak Elma dizisinin setinden yapmış olduğu paylaşımları ile büyük ilgi toplayan ünlü oyuncu yeni bölüm fragmanını yayınlanmadan önce bir paylaşım gerçekleştirmişti.

Yıldız’ın aldatıldığını öğrenmesi ardından boşanıp boşanmayacağı merak konusu olurken bir mahkeme dekorunda yapılan çekim ise ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Eda Ece dizinin yeni bölümünde bir mahkeme sahnesinde bulundu ve boşanma davasında sahnelerinin çekimlerinin yapıldığı tahmin edildi. Daha sonra kanal da Yasak Elma dizisinin 120. bölüm fragmanını yayınladı ve söz konusu sahnenin boşanma davası anından yayınlandığı öğrenildi.