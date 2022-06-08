Eda Ece, Yasak Elma'nın 6. Sezonu İçin Yaptığı Hazırlık ile Şaşırttı

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma isimli proje 5. sezonunu tamamlamak için gün sayıyor. Bir süre önce dizinin 6. sezon anlaşmasının da yapıldığı öğrenilmiş ve dizi hayranları bu haberi mutluluk ile karşılamıştı. Sezon boyunca dizide pek çok oyuncu rol almış ve pek çok isim de diziye veda etmişti. Talat Bulut'tan Nesrin Cavadzade'ye, Nilperi Şahinkaya'dan Şafak Pekdemir'e ve Onur Tuna'dan Sevda Erginci'ye kadar çok sayıda ünlü oyuncu Yasak Elma dizisinden rüzgar gibi geçmişti.

Ünlü oyuncu Eda Ece ise Yasak Elma dizisine başladığı ilk gün itibarıyla Yıldız karakterine hayat vererek gönüllere taht kurmuştu. Adeta bir fenomen haline gelen Yıldız karakteri dizinin ilk bölüm itibarıyla adından söz ettiriyor. Proje Eylül ayında 6. yeni sezonu ile ekranlarda yer alacak ve dikkatleri üzerine çekecek. Önümüzdeki sezonda Yasak Elma'da rol alması kesinleşen bir isim henüz bulunmasa da kadroya pek çok yeni oyuncunun katılacağı da düşünülüyor.

Başarılı oyuncu Berk Oktay'ın veda ettiği dizide yeni sezonda Eda Ece performans sergilemeye devam edecek. Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında bir paylaşım gerçekleştiren ünlü oyuncu Eda Ece, Yıldız karakterinin dizide 5. sezonunu da devirdiğini yazdı. Oyuncunun takipçileri ise Eda Ece’ye “Güzelce dinlen” şeklinde tavsiyelerde bulundu ve fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Eda Ece'nin hayranlarının yapmış olduğu yorumlardan da anlaşılacağı gibi Yasak Elma seyircisi yeni sezonda bomba gibi bir Yıldız karakteri ile karşılaşmak istiyor.

Eda Ece, Yıldız karakteri ile Yasak Elma dizisine devam ederken ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın da dizide yer alıp anlayacağı merak ediliyor. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin 5. sezonunda Kumru isimli karaktere hayat veriyordu.