Eda Ece Sildiği Fotoğraf Hakkında Konuştu

Yasak Elma dizisi ile kariyerinin parlama noktası yaşayan ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından sevgilisi Buğrahan Tuncer ile paylaştığı bir fotoğrafı yayınladıktan kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Ünlü oyuncunun Bu hamleyi neden yaptığı merak konusu olurken Eda Ece de merak edilen bu duruma netlik kazandırdı. Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile tebrik eden başarılı oyuncu, fotoğrafı silmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kaldırdığı fotoğraf hakkında sorular yöneltilen Eda Ece, eski bir resmi paylaştığını, çok güzel çıkmadıkları ve resmin çözünürlüğünün de kötü olduğunu ifade etti. Sevgilisi Buğrahan Tuncer’in de “Bir sürü resmimiz var, neden bunu koydun?” şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine paylaştığı fotoğrafı sildiğini belirtti.

Pandemi sebebi ile geçtiğimiz sene yalnızca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Contemporary İstanbul'un 15 önceki gün sanatseverlerin göstermiş olduğu katılım ile birlikte Lütfi Kırdar Kongre ve sergi Sarayı'nda açıldığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Eda Ece, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılan sergiye basketbolcusu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile katılım gösterdi.

Tam 10 senedir sergiye gittiğini söyleyen Ece, 19 yaşındayken burada çalıştığını, psikoloji okuduğu zaman staj yaptığını ve yurt dışı fuarlarına gittiğini açıkladı. Oyuncu olmasaydı bu işi yapıyor olabileceğini ifade eden ünlü oyuncu, “O kadar severim ve bilirim” dedi. Bunun yanı sıra, Eda Ece'nin 10 yıldır geldiği ve takip ettiği de öğrenildi ve ünlü oyuncunun resme meraklı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yetenek anlamında çok başarılı olmadığını ifade eden Ece, yalnızca koleksiyonlar gibi resim aldığını ve evinde Ebru Uygun, Haluk Akakçe ve daha bir sürü kişinin resimlerinin bulunduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce arkadaşları ile birlikte gittiği tatilden dönen Eda Ece, kızlar ile dizilerinin 4. sezonunun tatilini yapmak istediklerini söyledi. Geçen sene 11 ay boyunca çalıştıklarını ifade eden ünlü oyuncu, pandemi önlemleri sebebiyle erken çıktıklarını ve hiç durmadan uzun süre çalıştıklarını ifade etti. Herkesin çok yorgun olduğunu söyleyen Eda Ece, kız kıza gittiklerini ve önlerinde 3 ay bulunduğunu söyledi. Başarılı isim, biraz işlerinin olduğunu ve onları hallettikten sonra da tekrar bir tatil yapacağını anlattı.