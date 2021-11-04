Ecem Erkek’ten Yeni Proje Müjdesi

Güldür Güldür Show isimli sevilen programda Hayat verdiği Naime karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ecem erkek hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Ünlü isim Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakter ile seyirci kitlesini kahkahalara boğuyor ve sıklıkla adından söz ettiriyordu.

Sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile hayranlarını büyüleyen ve ne kadar başarılı olduğunu her zaman gözler önüne seren ünlü oyuncu, bu kez yeni proje müjdesini verdi. Ecem Erkek daha önce hayat verdiği rolleri ile de biliniyor ve beğeni topluyordu. Ünlü isim başarılı bir şekilde izleyici karşısına çıkarttığı taklit yeteneği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonda ünlü oyuncu Ecem Erkek Show TV ekranlarında 9 sezon boyunca yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show'da tekrardan yer almayacağını duyurmuş ve seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Güldür Güldür Show'un izleyici kitlesi bu gelişme karşısında büyük üzüntü yaşarken ünlü oyuncu ise yeni proje haberini verdi ve detaylar merak konusu oldu. Oldukça iddialı bir projede yer alacak olan Ecem Erkek, dizi hayranları tarafından merak içerisinde bekleniyor.

Camdaki Kız isimli başarılı televizyon dizisi projesinde rol alan Devrim Yakut ile Ecem Erkek ortak bir gösteride buluşacak ve seyirci karşısına çıkacak. Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat verirken sergilediği oyunculuk performansı da izleyici kitlesinden beğeni topluyor. Birsen Altuntaş iki ünlü oyuncunun buluşacağı projenin dijital bir platformda gerçekleşeceği haberini verdi ve duyuru yapıldı.

Ankara'da 1968 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Devrim Yakut bugüne kadar yer aldığı sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunları ile adından söz ettirmeyi başaran bir isim. Ünlü oyuncu Ecem Erkek de Güldür Güldür Show isimli programda hayat verdiği Naime karakteri ile ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi ve seyirci kitlesinden tam not aldı. Söz konusu programın hangi platformda yayınlanacağı henüz belli olmazken programın doğaçlama komedi olarak tarif edildiği bilgisine ulaşıldı.