Ece Erken Sırtında Bardak Kırdıklarını Anlattı!

Geçtiğimiz ay avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu Ece Erken Bodrum'da yaşadığı talihsiz olay hakkında açıklamalarda bulundu. Arkadaşları ve eşi ile birlikte Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana giden sonucu hem gelen hesaptan hem de servisten dolayı rahatsız olduklarını belirtti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 19 bin 250 TL değerindeki faturayı gördüğü zaman bunun dolandırıcılık olup olmadığını sorduğunu açıkladı. Faturayı ödediklerini söyleyen ünlü sunucu Ece Erken, daha sonra yaşanan arbedede kendisinin sırtında ve arkadaşının kafasında bardak kırdıkları bilgisini aktardı.

Evli ve iki çocuk babası olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken'in aşk yaşaması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuş ve çift son olarak evlilik kararı almıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden boşanması sonrasında inişli çıkışlı ilişkilerini devam etme şansı veren Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu çifti Bodrum'da nikah masasına oturarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuştu.

Nikah masasına oturan çiftin balayı için farklı bir yere gitmeyi tercih etmedikleri dikkat çekerken Bodrum'da kaldıkları bilgisine ulaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile beraber Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana giden Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin gecesinin olaylı bittiği öğrenilmiş ve ikilinin karakola götürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Ünlü sunucu yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu ve 2 bin 500 TL fix menü ile bilgileri dahilinde olan mekana gittiklerini söyledi. Akşam saat 20.00’da gittikleri mekanda yemek servisinin saat 23.00’da yapıldığını ve 23.30 sıralarında tüm masalarda gerginlik çıktığını anlattı.

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda yaşanılan olaylar sonrasında işletmeden şikayetçi olduklarını açıklayan ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ile de konu hakkında bilgi verdi. Eşinin ödemeyi yapması ardından sitemini belli ettiğini dile getiren Erken, yanındaki arkadaşlarının darp edildiğini de söyledi.