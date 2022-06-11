Ebu Akleh'in Öldürülmesiyle İlgili Soruşturma İlerliyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da haber yaparken El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldürerek küresel bir öfkeye yol açmasının üzerinden bir ay geçti.

Açıkça işaretlenmiş bir basın yeleği ve kask takarken öldürülmesinin ardından, politikacılar ve insan hakları örgütleri tarafından kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması yönünde yaygın çağrılar yapıldı.

Otuz gün sonra, cinayetle ilgili uluslararası bir soruşturma için baskı yavaş da olsa ilerliyor.

26 Mayıs'ta Katar merkezli Al Jazeera Media Network, Abu Akleh'in davasını Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) sevk etmek için bir hukuk ekibi atadığını duyurdu.

Al Jazeera yaptığı açıklamada , "Shireen için adaleti sağlamak için her yolu izleyeceğini ve onun öldürülmesinden sorumlu olanların adalete teslim edilmesini ve tüm uluslararası adalet ve yasal platformlarda ve mahkemelerde sorumlu tutulmasını sağlayacağını" söyledi.

El Cezire'nin yasal koalisyonu şu anda ICC Başsavcısı Karim Khan'a sunulmak üzere bir dava dosyası hazırlıyor.

Filistin Yönetimi de UCM'den Abu Akleh'in ölümünü soruşturmasını resmen istedi.

ICC'den ayrı olarak, özellikle herhangi bir ICC soruşturmasının sonuçlandırılması zaman alacağından, acil ve bağımsız bir soruşturma için çağrılar devam etmektedir.

Blinken 'bağımsız' bir soruşturmayı destekledi

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, başlangıçta İsrail'in kendi soruşturmasını yürütmek için “gereç ve kapasiteye sahip olduğunu” iddia ederek dış müdahale taleplerini reddettiler . ABD Başkanı Joe Biden de geçtiğimiz günlerde İsrail'in soruşturmayı yöneten taraf olması gerektiğinde ısrar etmişti.

8 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Los Angeles'taki bir etkinliğe katılarak biraz saptı ve cinayetle ilgili "bağımsız" bir soruşturmayı desteklediğini söyledi.

Bir muhabir tarafından İsrail'in Ebu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili "kesinlikle hiçbir tepkisi" olmadığı sorulduğunda, Blinken, "Bağımsız, güvenilir bir soruşturma arıyoruz. Bu soruşturma gerçekleştiğinde, gerçekleri nereye götürürse götürsün takip edeceğiz. Bu kadar basit."

Blinken, davanın gerçeklerinin "henüz belirlenmediğini" iddia etti.

Bu, medya kuruluşları ve insan hakları gruplarının Abu Akleh'in İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü sonucuna varan çok sayıda tanık ifadesine ve soruşturmasına rağmen .

Al Jazeera Media Network, geçen ay yaşanan olaydan kısa bir süre sonra gazetecinin İsrail güçleri tarafından “soğukkanlılıkla öldürüldüğünü” söyledi.

İsrail ceza soruşturması başlatmayacak

Olay yerinde bulunan tanıklar, meslektaşlar ve diğer muhabirler, onu öldürenin bir İsrail mermisi olduğunu ve olay yerinde başka bir ateş kaynağı olmadığını söyleyerek, İsrailli yetkililerin kadının silahlı bir şekilde öldürülmüş olabileceği yönündeki ilk iddialarını yalanladılar. Filistinliler.

İsrail, iddiaları reddetmekten, cinayeti Filistinli savaşçıların ateşiyle suçlamaya ve bir İsrail askerinin yanlışlıkla Ebu Akleh'i vurmuş olabileceğini kabul etmeye kadar, olayla ilgili hikayesini birkaç kez değiştirdi.

İsrail askeri savcısı, İsrail medyası ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirmeden önce, orduyu derinlemesine bir soruşturma yürütmeye çağırdı.