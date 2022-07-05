Ebu Akleh Soruşturması Öfkeye Yol Açtı

Filistinli yetkililer, insan hakları savunucuları ve Shireen Abu Akleh'in ailesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın El Cezire gazetecisinin kasıtlı İsrail silah ateşiyle öldürüldüğünü kesin olarak bulamayan bir rapora öfke ve kınama ile tepki gösterdi.

Pazartesi günü, ABD Dışişleri Bakanlığı bağımsız müfettişler tarafından hazırlanan bir raporun Ebu Akleh'in İsrail mevzilerinden "kasıtsız" açılan ateş sonucu öldürüldüğünü tespit ettiğini , ancak kendisine isabet eden kurşunun kaynağı hakkında kesin bir sonuca varamadığını söyledi.

Kıdemli bir El Cezire gazetecisi ve bir Filistinli Amerikalı olan Ebu Akleh, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria şehri Cenin'de bir İsrail baskınını izlerken, üzerinde “BASIN” yazılı bir kask ve hava geçirmez ceket giymesine rağmen öldürüldü.

Associated Press haber ajansı, yayıncı CNN, New York Times ve Washington Post gazeteleri tarafından yapılan önceki soruşturmaların yanı sıra BM insan hakları şefi tarafından yürütülen izlemeler, Abu Akleh'in İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dair tanık ifadelerine destek sağladı. .

Cumartesi günü, Filistinli yetkililer mermiyi ABD yetkililerine teslim ettiklerini söylediler, ancak ertesi gün mermi üzerindeki testleri kimin yapacağına dair çelişkili raporlar ortaya çıktı - bir İsrail askeri sözcüsü İsraillilerin mermiyi ABD yetkililerinin huzurunda test edeceğini söyledi. . Filistinli yetkililer, İsrail'in cinayetle ilgili adil ve şeffaf bir soruşturma yürütmesine güvenilemeyeceğini savunuyor.

Rapora şu ana kadar gelen tepkiler şöyle:

Ebu Akleh'in ailesi

Ebu Akleh'in ailesi uzun bir açıklamada, soruşturmanın yürütülme biçiminden ve sonuçlarından hayal kırıklığına uğradıklarını, ancak adalet için savaşmaya devam edeceklerine söz verdiklerini söyledi.

Aile, sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada "İnanılmazız" dedi.

Ailesi, “Şeffaflıktan tamamen yoksun, tanımlanmamış hedefler ve İsrail'in genel konumuna verdiği destekle bu soruşturmanın bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek yetersiz kalır” dedi.

Filistin otoritesi

Filistin Yönetimi (PA) bulguları kınadı ve ABD'yi İsrail'i Ebu Akleh'in öldürülmesinden sorumlu tutmaya çağırdı.

PA sözcüsü Nabil Abu Rudeineh Wafa haber ajansına göre, "İsrail hükümetinin Ebu Akleh suikastına yönelik sorumluluklarından kaçmasından üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi .

Rudeineh, "ABD yönetimine güvenilirliğini sürdürmesi ve İsrail'i şehit Ebu Akleh'in öldürülmesinden tamamen sorumlu tutması çağrısında bulunuyoruz, çünkü Filistin ve uluslararası gerçekler İsrail ordusunun sorumluluğunu şüphesiz doğruluyor" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü

Filistin Kurtuluş Örgütü yürütme kurulu üyesi Wasel Abu Yousef, ABD'yi İsrail'i korumakla suçladı.

Abu Youssef Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Gerçek açık ancak ABD yönetimi bunu açıklamakta gecikmeye devam ediyor" dedi. İsrail'in Shireen Abu Akleh'i öldürdüğünü ve işlediği suçtan sorumlu tutulması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

İsrail başbakanı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ordusunun bir iç soruşturmasının Ebu Akleh'e zarar verme niyeti olmadığını tespit ettiğini söyledi.

“[İsrail ordusu] soruşturması, gazeteci Shireen Abu Akleh'in trajik ölümünden kimin sorumlu olduğunu belirleyemedi, ancak ona zarar verme niyeti olmadığını kesin olarak belirleyebildi. Lapid Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail onun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiriyor" dedi.