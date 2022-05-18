Ebu Akleh Palyaçosu, İsraillilerin Cenaze Törenine Saldırmasından Günler Sonra Tutuklandı

Cuma günü cenaze töreninde kıdemli El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in tabutunu taşırken İsrail polisi tarafından saldırıya uğrayan Filistinli palyaçolardan biri İsrail makamları tarafından tutuklandı.

34 yaşındaki Amro Abu Khudeir'i temsil eden bir avukat, Kudüslülerin Pazartesi sabahının erken saatlerinde Shuafat bölgesindeki evinde tutuklandığını ve cenaze törenini çevreleyen olaylar hakkında defalarca sorgulandığını söyledi.

Avukat Khaldoun Najm, Ebu Hudeyr'in tutuklanmasından bu yana hücre hapsinde tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Najm, "İki metreye bir yeraltı hücresinde günün saatine dair hiçbir ışık ya da his almıyor" dedi.

Najm, Ebu Hudeyr'in Pazartesi günü bir mahkeme duruşmasına katıldığını ve tutukluluğunun Pazar gününe kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.

İsrail polisi, Ebu Hudeyr'in tutuklanmasının cenaze törenine katılımıyla ilgili olmadığını söyledi.

51 yaşındaki Filistinli-Amerikalı gazeteci Ebu Akleh, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına düzenlenen İsrail baskınını haberleştirirken İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

İsrail polisi, Ebu Akleh'in cenaze töreninde olay dünyanın dört bir yanındaki televizyonda canlı olarak yayınlanırken, binlerce kişi tabutunun St Joseph Hastanesi'nden Kudüs'teki Eski Şehir'in hemen dışındaki Siyon Dağı'ndaki son dinlenme yerine nakledildiğini görmek için toplandı.

Ebu Hudeyr, İsrail polisi cop kullanarak yas tutanlara saldırırken, Ebu Akleh'in tabutunun yere düşmesini engellemek için mücadele eden palyaçoları gösteren cenaze töreninin televizyon görüntülerinde göze çarpıyordu. Hareket, dünya çapında kınama çekti ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere bir soruşturma çağrısında bulundu.

Ebu Hudeir, polis tarafından agresif bir şekilde dövülmesine rağmen tabuta tutunduğu görüldükten sonra "tabut koruyucusu" lakabını aldı.

Birkaç palyaço İsrail polisi tarafından dövülürken, Najm, Ebu Hudeyr'in cenaze töreninden sonra İsrail makamları tarafından tutuklanan tek palyaço olduğunu söyledi.

Najm, El Cezire'ye verdiği demeçte, "İsrail istihbaratı, Amro'nun bir terör örgütüyle çalıştığını ve istihbaratla gizli bir dosyası olduğunu iddia ediyor" dedi.

Ancak Necm, Ebu Hudeyr'in sorgusu sırasındaki tüm soruların cenaze töreniyle ilgili olduğunu bildirdiği için bunun olası görünmediğini söyledi.

Najm, "Amro'ya neden tabutu taşımakta ve yere düşmediğinden emin olmakta ısrar ettiği soruldu" dedi. "Soruların ana odağı, Ebu Akleh'in cenazesinde bir palyaço olmasıydı."

Necm, iki çocuk babası Ebu Hudeyr'in Kudüs'te tanınmış bir aktivist olduğunu ve geçmişte İsrail polisi tarafından tutuklandığını söyledi.

Bir İsrail polisi sözcüsü, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Ebu Hudeyr'in tutuklanmasının cenaze alayı ile ilgisi olmadığını söyledi.

Açıklamada, "Şüpheli, iddiaların aksine, cenaze törenine katılımıyla hiçbir ilgisi olmayan devam eden bir soruşturmanın parçası olarak tutuklandı" denildi.

"Devam eden bir soruşturma hakkında ayrıntılı bilgi vermek niyetinde değiliz, ancak şüphelinin tutukluluğunun mahkeme tarafından uzatıldığını not edeceğiz."

İsrail polis güçleri ayrıca cenaze töreninde yas tutanların Filistin bayraklarına el koydu, ayrıca Ebu Akleh'in cesedini taşıyan duruşmanın camını kırdı ve Filistin bayrağını çıkardı.

İsrail, Ebu Akleh'in cenazesinde memurlarının davranışlarıyla ilgili bir soruşturma emri verdi, çünkü Filistin Yönetimi, öldürülmesinin soruşturulmasında uluslararası desteği memnuniyetle karşıladığını söyledi.