Ebu Akleh Ailesi Cinayet Soruşturmasını Sertçe Eleştirdi

Shireen Abu Akleh'in yeğeni, ailesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunla ilgili bağımsız müfettişlerin kesin bir sonuca varamadıklarını, ancak mücadelelerinde yılmadıklarını söylediği açıklamasında "çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Pazartesi günü, Dışişleri Bakanlığı müfettişlerin Abu Akleh'in ölümünden İsrail askeri silah seslerinin "muhtemelen sorumlu" olduğunu bulduklarını, ancak adli tıp analizinin ateş etmenin kasıtlı olduğuna inanmak için hiçbir neden göstermediğini söyledi.

Öldürülen Al Jazeera gazetecisinin yeğeni Lina Abu Akleh, “Evet, Shireen kasten öldürüldü” dedi.

“Süreçlerden hiçbirinden haberdar olmadığımız gerçeği göz önüne alındığında, tüm soruşturma hayal kırıklığı yaratıyor; şeffaflık yoktu. Soruşturmayla ilgili bize yeterli bilgi verilmedi ve son anda öğrendik” dedi.

Ebu Akleh, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını izlerken, üzerinde “Basın” yazan bir ceket ve kask takmasına rağmen başından vuruldu.

Filistinli yetkililer, uluslararası hak grupları ve medya kuruluşları, Ebu Akleh'in İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna varan kendi bağımsız soruşturmalarını yürüttüler.

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi geçen ay topladığı bilgilerin Ebu Akleh'i öldüren kurşunun İsrail güçleri tarafından atıldığını gösterdiğini söyledi. Birkaç görgü tanığı, İsrail güçlerinin Filistinli Amerikalı gazeteciyi öldürdüğünü söyledi.

Yeğeni, Ebu Akleh'in ailesinin, soruşturmanın bulgularına bakılmaksızın, adalet ve onun öldürülmesi için hesap verebilirlik için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

“Çok hayal kırıklığı yaratıyor ama aynı zamanda cesaret kırıcı değil. Adalet için savaşmaya devam edeceğiz. Hesap verebilirlik ve bu cezasızlığın sona erdirilmesi için savaşmaya devam edeceğiz çünkü bugün aldığımız bu sonuç, İsrail'in sahip olduğu cezasızlığı artırıyor” dedi.

Ancak yılmayacağız ve adalet ve hesap verebilirlik için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "bağımsız" denetçilerin, Filistin Otoritesi tarafından teslim edildikten sonra Ebu Akleh'i öldüren merminin "son derece ayrıntılı bir adli analizini" üstlendiğini söyledi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail, mermiyi bir ABD temsilcisinin huzurunda inceledi.

Dışişleri Bakanlığı, merminin kesin bir karara varamayacak kadar ağır hasar gördüğünü ve muhtemelen İsrail güçleri tarafından ateşlenmiş olsa da, Ebu Akleh'in kasten hedef alındığına “inanmak için hiçbir neden olmadığını” söyledi.