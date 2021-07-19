Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Mavi Tura Çıktı

İş insanı Uğur Akkuş'un eşi eski manken Ebru Şallı Bodrum'da tatil sezonunu açtı ve çift tatil yaptığı sırada kameralara yansıdı. Mavi tura çıkmaya hazırlanan Uğur Akkuş ile eşi eski manken Ebru Şallı keyifli halleri ile sevenlerine mutlu etti. Çift gazeteciler tarafından görüntülenirken Uğur Akkuş ile Ebru Şallı'nın yanında Akkuş'un, Gonca Derin ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının da bulunması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Bir süredir yurt dışında kalan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti 201 tatil sezonunda Bodrum'a geldi ve deniz ile güneşin tadını çıkardı. Önceki gün Cennet Koyu’nda demirli olan teknelerinde görülen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı çifti sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yatın tüm bakımlarını yaptırmak için tekneye tamirci çağıran Akkuş ile Şallı gazeteciler tarafından görüntülendi.

İş insanı Uğur Akkuş'un Gonca Derin ile evliliğinden dünyaya gelen Kızı ve oğlu da çifte eşlik ederken Uğur Akkuş, bir süre çocukları ile beraber botla yüzmeye gitmeyi de ihmal etmedi.

Bot daha sonra geriye dönüp Uğur Akkuş'un eşi eski manken Ebru Şallı’yı da aldı ve ailece tatil yapıldı. Fit görüntüsü ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken eski manken Ebru Şallı, renkli bikinisini beyaz şortu ile kombinledi ve Bodrum'da tatilin keyfini çıkardı. Mavi tura çıkan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Çiftin bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu biliniyordu ve ikili geçtiğimiz günlerde Türkiye'de dönüp tatil yapmaya başlamıştı. 44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı Tarabya’da objektiflere yansımış ve ABD'de bulunmalarının sebebi olarak işleri olduğunu belirtmişti. Tatil yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmediklerini ifade eden eski manken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un orada işlerinin olduğunu anlatmıştı.