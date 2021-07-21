Ebru Şallı Neden Pide için Yalvardığını Anlattı

Beslenme düzeni ve fit vücudu ile ilgili merak edilen detayları açıklayan eski manken Ebru Şallı, konuşması ile dikkatleri üzerine çekti. Açıklama yaptığı sırada yemek ile ilgili bir anısını anlatmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, hiçbir yerde kimsenin kendisine ekmek isteyip istemediğimi sormadığını ve bu sebeple kendisini ezik gibi hissettiğini belirtti.

Genel olarak “Ebru ekmek yemez” şeklinde düşündüklerini açıklayan eski manken, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra yemek yediğini fakat kilo almadığını açıklayan Ebru Şallı fit vücudunun sırlarını paylaştı.

Bir süre önce açtığı YouTube hesabı üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren eski manken Ebru Şallı, samimi açıklamalarda bulundu. Dışarıdan görüldüğü ve tahmin edildiği gibi kilo takıntısı olan biri olmadığını ifade eden eski manken, beslenme alışkanlıkları hakkında da konuşmalar gerçekleştirdi.

44 yaşındaki ünlü isim, her gün spor yapmadığını haftanın, 4 gün spor yaptığını ve spor hastası bir insan olmadığını açıkladı. Yemek yemeyi, yapmayı ve yedirmeyi çok sevdiğini ifade eden ünlü isim, bütün yemek kurslarına gidip dünya mutfağını öğrendiğini söyledi. İtalyan ve Fransız mutfağından Osmanlı mutfağına kadar evde diplomaları olduğunu ifade eden Ebru Şallı itirafları ile ilgi çekti.

Tahmin edildiği kadar zayıf olmadığını açıklayan ünlü isim 53 kilo olduğunu ve boyunun da 172 cm olduğunu anlattı. Herkesin kendisi hakkında 45 kilo olduğunu zannettiğini açıklayan eski manken, bu durumun doğru olmadığı bilgisini takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı takipleri ile paylaşan eski manken uçakta olduğu sırada kendisine ekmek isteyip istemediği yönde bir soru geldiğini ve pideye özendiğini anlattı. Tam olarak 3 kez söylediğini ifade eden Ebru Şallı, resmen pide için yalvardığını anlatırken ilginç açıklamaları imzasını attı fakat onların ise kepekli ekmek getirdiğini söyledi.