Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Serin Sularda Aşka Geldi!

Ünlü isim Ebru Şallı ile eşi iş insanı Uğur Akkuş geçtiğimiz hafta tekneleri ile mavi tura çıktı ve gazeteciler tarafından görüntülendi. Bodrum tatilinin keyfini çıkaran ünlü çift Demirciköy'de görüntülendi ve denize girerken objektiflere yansıdı.

Sıcaktan bunaldıkları zaman kendilerini serin sulara bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinin denizde romantik anlar yaşaması kameralara yansıdı. Ebru Şallı lila renk bikinisi ile dikkatleri üzerine toplarken Uğur Akkuş'un da üzerinde hindistan cevizi ve yeşil yaprak desenleri olan rengarenk bir mayo giymesi dikkat çekti.

Amerika tatilinden dönen iş insanı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı çifti tekne tatillerine devam etti ve son rotaları Bodrum oldu. Ünlü isimlerin mavi tura çıktı öğrenilirken ikilinin önceki gün Torba’ya demir atması da dikkat çekti.

Ünlü isimler Demirciköy'de kameralara yansıdı ve Bodrum'da tatilin tadını çıkardı. Sıcaktan bunaldıkları zaman kendilerini serin sulara bırakan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı çifti aşka geldi. Lila renkli bikinisi ile dikkat çeken Şallı, suya girmekte zorlanırken eşi Uğur Akkuş ise balıklama denize atladı.

İş insanı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı denizde birbirlerini öpücüklere boğdu. Sıcak havadan bunaldığı sırada denizin tadını çıkaran ünlü çift daha sonra teknenin arka kısımları geçip gün batımını izlemeye başladı. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un dizine atarak güneşlendi ve ikilinin fotoğrafları çekildi.

44 yaşındaki ünlü isim Ebru Şallı'nın formunu koruduğu görülürken lila renk bikinisi de objektiflere takıldı. Ünlü isim, Youtube hesabından samimi açıklamalarda bulunmuş ve takipçilerinin sorduğu sorulara yanıt vermişti. Kilosu hakkında açıklamalarda bulunan ünlü isim dışarıdan göründüğü gibi kilo takıntısı olan biri olmadığını anlatmış ve beslenme alışkanlığı hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştu. Bunun yanı sıra her gün spor yapmadığını da ifade eden Ebru Şallı merak edilen konulara açıklık getirmişti.