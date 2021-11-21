Ebru Şahin'i Mutlu Eden Gelişme

Yetenekli oyuncu Ebru Şahin kariyerinde parlama noktasını Hercai isimli dizi ile başarmıştı. Proje ile adeta hayatında bir dönüm noktası yaşayan ünlü oyuncu, önceki dizilerinde ise bu kadar dikkat çekmemişti. İstanbullu Gelin isimli dizide Burcu karakterine hayat vermiş ve Yasak Elma'da da bir pilotu canlandırmıştı. Birkaç bölüm sonra ise diziden ayrılan Ebru Şahin, Hercai ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Atv kanalında seyirci karşısına çıkan Hercai isimli televizyon dizi projesinde Akın Akınözü ile partneri olan Ebru Şahin, ismini magazin ve televizyon dünyasına tanıttı. Başarılı oyuncu “Reyyan” karakterine hayat verdi ve büyük başarılara imzasını attı. Akın Akınözü ile birlikte rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasın sonrasında ünlü oyuncu Ebru Şahin’den güzel haber geldi. Bu defa çok farklı bir imaj ile ekranlara dönecek olan yetenekli isim Ebru Şahin destan dizisinin yayınlanması için gün saymakta.

Bu defa Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan ünlü isim Ebru Şahin, 23 Kasım Salı akşamında dizinin birinci bölümünü izleyici kitlesinin beğenisine sunacak. Projede dizi hayranlarını oldukça şaşırtacak bir rol ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, merak içerisinde bekleniyor.

Yeni dizi için heyecanlı geri sayımın başladığı son günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Ebru Şahin, dikkatleri üzerinde topladı. Yakın arkadaşları ile fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, özel hayatına vakit bulduğu sırada arkadaşları ile görüştüğünü gözler önüne serdi. Yeni dizi destan için yoğun bir set ortamında bulunan ünlü oyuncu, paylaşımı ile adından söz ettirdi. Instagram hesabından yakın arkadaşları ile paylaşmış olduğu fotoğrafın altına “mis gibi Pazar” şeklinde bir not da yazan ünlü oyuncu Ebru Şahin, paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini topladı.