Ebrar'dan en tatlı muhallebi tarifi 09 Şubat 2017, 14:10

Hafta sonu yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi' programının minikleri, herkesi ekran başına kilitliyor. Verdikleri cevaplarla herkesi şaşırtan sevimli minikler, sosyal medyanında gündeminde. En çok paylaşılan videolardan biri ise Ebrar'ın yemek tarifleri...