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Ebrar'dan en tatlı muhallebi tarifi
09 Şubat 2017, 14:10
Hafta sonu yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi' programının minikleri, herkesi ekran başına kilitliyor. Verdikleri cevaplarla herkesi şaşırtan sevimli minikler, sosyal medyanında gündeminde. En çok paylaşılan videolardan biri ise Ebrar'ın yemek tarifleri...
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