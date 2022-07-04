EasyJet Yardımcısı İstifa Etti

Havayolu, Peter Bellew'in "başka iş fırsatlarını sürdürmek için" istifa ettiğini ve ona iyi dileklerde bulunduğunu söyledi.

Bazıları kısa sürede olmak üzere binlerce EasyJet uçuşunun iptal edilmesinden sonra gelir.

Sendika Unite geçen ay havayolu şirketindeki "liderlik eksikliğini" eleştirdi ve Bay Bellew'i "kontrolü ele geçirmeye" çağırdı.

Bay Bellew'in istifasını açıklayan EasyJet CEO'su Johan Lundgren, "bu yaz kesinlikle güvenli ve güvenilir bir operasyon sunmaya odaklandığını" söyledi.

Geçici operasyon şefinin rolünün, bu yaz havayoluna güçlü liderlik sağlayacak olan David Morgan'ın "çok yetenekli ellerinde" olacağını söyledi.

Bay Morgan, 2016'dan beri EasyJet'te çalışıyor ve şu anda uçuş operasyonlarının direktörü. Daha önce, 2019'da geçici operasyon şefi olarak havayolunda genel operasyonları yönetmişti.

İptaller

Havacılık sektörü, Covid pandemisi sırasında binlerce kişiyi işten çıkardı, ancak şimdi seyahat talebindeki toparlanmayı karşılamak için mücadele ediyor.

EasyJet, son aylarda iptallerden en çok etkilenenlerden biri oldu. Birçoğu yola çıkacakları gün de dahil olmak üzere binlerce uçuşu iptal etti.

Havayolu BBC'ye, bu hafta başka iptaller duyurmayacağını ve etkilenen son müşterilere bugün bildirileceğini söyledi.

Başlangıçta Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılması planlanan 160.000 uçuşun 150.000'den biraz fazlasının devam edeceği anlaşılıyor. Yani kabaca 10.000 iptal edildi - veya yaklaşık %6.

Havayolu, uçuşlarının çoğunluğunun iptallerden etkilenmediğini ve günde 1.700 uçuşa kadar devam ettiğini söyledi.

Pandeminin başlangıcında Mart 2020'nin en düşük seviyelerine düşen EasyJet hisseleri, duyurunun ardından neredeyse %3 düştü - FTSE250'deki en büyük düşüşlerden biri.