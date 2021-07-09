E-Devletten ve Bankalardan Devlet Destekli 5000 TL Kredi Verilecek. Son Dakika Kampanyası Duyuruldu

Devlet destekli 5000 TL krediler son zamanlarda kişilerin en çok tercih ettiği, kredi kampanyalarından birisidir. Özellikle yaşanan koronavirüs salgını sonrasında bu kredilere daha çok başvuru yapılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar verilen bu krediler de onay alamayan müşteriler, ayrıca 5000 TL kredi için de bazı bankalardan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 5000 TL kredi onayı alırsanız hemen bu krediyi internet bankacılığı üzerinden veya bankanın ATM'si üzerinden kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapan kişilerin bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Daha önce bir icralık borcunuz varsa maalesef onaylamazsınız. Şimdi sizlere hangi bankalardan 5000 TL devlet destekli kredi başvurusu yapabilirsiniz bunun bilgilerini vermek istiyoruz.

Halkbank 5000 TL devlet destekli kredi kampanyası

Halkbank emekli ve esnaf olan vatandaşlar başta olmak üzere 1 yıllık sigortası olan ve düzenli gelir durumu olan kişilere devlet destekli olarak 5000 TL kredi vermektedir. Verdiği bu kredilerde banka 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır. Faiz oranları diğer ihtiyaç kredisi faiz oranlarının neredeyse yarısı kadar olacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer değerlendirmeye alırsanız, size kredi sonucu cep telefonunuza gelecek ve onaylanma durumunda istediğiniz zaman kredinizi şubelere gitmeden de kullanabileceksiniz. Başvurular internet bankacılığı üzerinden veya banka şubelerinden yapılıyor.

Ziraat bankası devlet destekli 5000 TL kredi başvurusu

Kamu bankası olan İş Bankası üzerinden de 5000 TL kredi alabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu krediler sadece çalışan müşterilere bu bankadan verilmektedir. Eğer uzun süreli bir iş yerinde çalışıyorsanız ve kredi notunu düşük olması sebebiyle kredi onayı alamıyorsanız, bu bankadan 5000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanma durumu sizin diğer banka çalışma performansınızı göre değerlendirilecektir. Aldığınız kredileri 6 ay erteleme yapabilir ve bu krediyi anında hesabınıza atabilirsiniz. Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi imkanı sizlere sunacaktır.