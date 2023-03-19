E-Devlet’ten Başvuranın Hesabına Anında 2715 Lira Yatacak! Hızlı Olan Kazanacak

Son günlerin en önemli konulardan biri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet tarafından sunulan maddi destek programlarıdır. Bugünlerdeki ekonomik şartlar nedeniyle geçinmekte zorlanan vatandaşlara, gıda, finansal yardım ve öğrenci yardımı gibi farklı alanlarda yardım sağlanmaktadır. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, E-Devlet sistemi üzerinden bu yardımlara erişerek devletten düzenli olarak aylık 2715 Türk Lirası destek alabilmektedir.

Türkiye'de son zamanlarda daha da önem kazanan destek programları, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devlet, ekonomik koşulların zorluğundan dolayı geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ayrıca, destek programlarına alternatif olarak Nakdi Yardım ve Muhtaç Aylığı gibi hizmetler sunan kurumlar da bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, nakit konusunda desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. Muhtaç Aylığı adı altında, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara aylık 2715 Türk Lirası destek sağlıyor. Her geçen gün daha fazla vatandaş bu hizmetten yararlanabiliyor.

Muhtaç Aylığı, birçok farklı ihtiyaç alanında destek sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurular arasında en çok talep edilen yardım programıdır. Özellikle maddi desteğe ihtiyaç duyan ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden vatandaşlar, başvuru listesinin başlarında yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü; gıda, yakacak, eğitim gibi birçok ihtiyaç alanında destek sunarak, muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Fakir Aylığı olarak da bilinen Muhtaç Aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hane içine düşen geliri net asgari ücret tutarının üçte biri ve daha azı olan vatandaşlara verilen bir destek programıdır. Her yıl değişen enflasyon seviyeleri ve asgari ücret tutarı dikkate alınarak yeniden hesaplanan bu destek, vatandaşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmaktadır. 2023 yılı için belirlenen Muhtaç Aylığı tutarı aylık 2715 Türk Lirasıdır.

MUHTAÇ AYLIĞI’NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR

Muhtaç Aylığı'na başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlardan ilki hane içindeki gelirin net asgari ücretin üçte biri veya daha azı olması yani 2023 yılı için en fazla 2.835 olmasıdır. Bunun yanı sıra arsa veya taşınmaz malikâne olmaması, diğer sosyal yardımların alınmaması gibi koşullar yer alıyor. Bu koşullara uyan vatandaşlar başvuru belgesini doldurup gerekli evrakları kuruma teslim ederek başvurularını tamamlayabilirler. Muhtaç aylığına başvururken teslim edilmesi gerekli evraklar; TC kimlik kartı, engelli vatandaşlar için sağlık özrünü belirten sağlık kurulu raporu ve gelir durumunu gösteren belgedir.

MUHTAÇ AYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yetkili kurum tarafından yapılan açıklamada, muhtaç aylığından yalnızca çalışmayan ya da gelir kazanmayan, sosyal destek ödemesi almayan, engellilik oranı en az yüzde 40 olan, herhangi bir işyerinden sigortası yapılmamış, 18 yaş altı olmakla beraber ebeveynleri hayatta olmayan, araba, ev, arsa, tarla vb mal varlığına sahip olmayan vatandaşların yararlanabileceği belirtilmiştir.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muhtaç aylığı almak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ikamet ettikleri ile bağlı olan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat giderek işlemlerini tamamlayabilirler. Yalnız unutulmaması gerekir ki; başvuru esnasında kurum tarafından istenen tüm belgelerin teslim edilmesi ve eğer başvuru yapan kişi engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu da kuruma iletmesi gerekmektedir. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ve posta yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir.