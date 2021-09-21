E-Devlet Üzerinden Başvuranlara 500 TL Ödeniyor! Maaşını ATM’den Alanlar için Müjde…

Milyonlarca vatandaş her ay maaşlarını ATM üzerinden çekiyor. Bankalar maaşlarını kendi bankalarından alan müşterilerine birçok kampanya düzenliyor. Bu bankalar arasında olan Vakıfbank yapmış olduğu son açıklamasında, maaşını kendi bankası üzerinden alan müşterilerine 500 TL nakit ödeme yapacağını duyurdu…

Birçok çalışan her ay maaşını ATM üzerinden çekerek banka şubesine uğramadan nakit ihtiyacını gideriyor. Bankalar ATM müşterilerine birçok kampanya düzenleyerek nakit sıkışıklığını gidermeye çalışıyor. Bu kampanyalardan bir tanesi de maaşını kendi bankasından çeken müşterilerine 500 TL nakit ödemedir.

Emeklilere bankalardan beklenen müjde geldi. Müjdeyi veren bankalardan bir tanesi olan Vakıfbank maaşını bankaya taşıyan emeklilere 500 TL nakit ödeme yapacağını söyledi. Gerekli şartların yerine getirilmesi karşılığında bankaya başvuru yapılabilir. Bu şartlar arasında 3 yıl süre ile maaşını bu bankadan alan müşteriler için geçerlidir. Mobil uyguluma ve e devlet ile maaşlarını Vakıfbank’a taşıyabilirler.

Ne Kadar Tutarda Ödeme Yapılacak?

Emeklilere Vakıfbank üzerinden ödenecek tutar maaş tutarına göre değişmektedir. Aylık emekli maaşı 1.500 TL olan müşterileri 500 TL tutarında ödeme, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise 625 TL ödeme, 2.500 TL üzerinde olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Vakıfbank’a taşıyanlar, sözleşme imzalayarak başvuru yapmaları gerekir. Bu işlem için en yakın Vakıfbank şubelerine giderek işlem yapılabilir.

Birçok Bankadan Promosyon İmkânı

Promosyon imkanı olarak Vakıfbank’ın yanında birçok banka promosyon kampanyası yürütüyor. Gerek kamu bankaları gererse özel bankalar sadece kendi müşterilerine değil, müşterilerinin getirmiş oldukları emekli arkadaşlarına da aynı imkanları tanıyor. Sonuç olarak kampanyadan sadece müşteriler değil emekli arkadaşları, akrabaları da faydalanmış oluyor.

Geri ödemelerde ertelemeli fırsatlarında bulunduğu kampanyada Denizbank, İşbankas’ı ve Fibabanka’da yer almaktadır. Eğer bulunduğunuz banka size promosyon imkanı sunmuyor ise maaşınızı bu bankalara taşıyarak promosyon imkanlarından faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızla birlikte ek ödemelerden de faydalanma imkânı mevcuttur. Gerek kamu bankaları gerekse özel banklar müşterilerini çoğalmak adına birçok kampanya düzenleyerek, kampanya ile ilgili bilgileri internet sitelerinde yayınlamaktadırlar.