E-5’te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı! 1 Ölü 1 Yaralı Var

Seyir halinde olan bir otomobilin E5 Karayolu Zeytinburnu Mevkiinde harfiyat kamyonuna arkadan çarpması sonucunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Harfiyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kaza sonucunda ağır yaralanırken araç içerisinde yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinde can verdi. Bunun yanı sıra çarpmanın etkisiyle otomobil motorunun da fırladığı gözlemlendi.

Dehşet verici kazanın saat 02.00 sıralarında E5 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar Mevkii Ankara istikametinde yaşanması ardından konu hakkında ortaya atılan iddialara göre Eray Umut Arslan isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda harfiyat kamyonu ile bir kaza meydana geldi. Mustafa Demir idaresindeki harfiyat kamyonuna arkadan çarpan Eray Umut Arslan, kazayı ağır yaralı olarak atlatırken otomobil içerisinde bulunan arkadaşı da olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin motoru yaşanan çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak yola fırlarken kazaya şahit olan diğer sürücüler de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşların E-5'te meydana gelen dehşet verici kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralı olan şoför Eray Umut Arslan'ı çıkararak ambulansa alan ekipler yaralının tedavisine devam etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Samet Arslan isimli ağır yaralanan şahsın Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşılırken sağlık ekipleri de Eray Umut Arslan'ın yanında bulunan arkadaşı Abdulsamet Küçük’ün hayatını kaybettiği tespitini gerçekleştirdi. Kazada otomobil motorunun koparak ileri savrulduğu görülürken çevrede bulunan vatandaşlar da korkuya kapıldı.

Otomobil içerisinde bulunan ve yaşanan kazada can veren Abdulsamet Küçük’ün yakınları acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Şahsın cansız bedeninin ceset torbasına konulup ambulansa bindirileceği sırada vefat eden şahsın yakınları da sinir krizi geçirmeye başladı.