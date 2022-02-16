Duyuru Yapılmıştı! Bankadan Açıklama Gecikmedi! 5000 TL 20000 Arasında Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar üzerinden başvuru imkanı tanınacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 5000 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yapılacak. T.c. kimlik numaranızı üzerinden sorgulama yaparak bankalar üzerinden 5000 TL ile 20.000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankadan vatandaşlara artık banka şubelerine gitmeden internet üzerinden ve SMS ile başvuru yaparak Kredi imkanı tanımaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kamu bankaları ve özel bankaları üzerinde hesapları olması durumunda bankaların internet bankacılığını kullanarak 36 ay vadeye kadar hemen kredi ödemesi alabiliyor. Acil ihtiyacımız olması durumunda bankalar üzerinden kredi başvurusunu yapabilir ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını bankanın sms kredi servisi ve bankanın kendi uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde sonucunu alabilecekleri Kredi kampanyasına katılabilir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Akbank kredisini başvuru yapmak istiyorsa Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasına 4425 numarasına göndermesi durumunda hemen Kredi başvurusunu yapacaktır. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise akbank'ın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan tutarı şubelere gitmeden hesaba yatırabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine sadece kimliğiniz ile birlikte giderek bankanın başlatmış olduğu 5000 TL ile 20.000 TL arasındaki nakit kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu nun bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacaktır. Esnaf olan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapmak istiyorsa Garanti Bankası ticari müşteri temsilcisine giderek buradan vergi levhası ile birlikte kredi başvurusu yapabilir.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler de diğer bankalar da olduğu gibi sms ile ve internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Deniz Bank şubelerine gitmeden kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına cebimde Kredi başvurusunda bulunabilir 3 dakika içerisinde onaylanan krediyi en yakın DenizBank şubesinde kullanabilir.