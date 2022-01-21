Duyduk Duymadık Demeyin! TC Kimlik Numarasına Göre Ödeniyor, En Az 5000 TL Verilecek

Denizbank bu sabah yapmış olduğu internet sitesi üzerindeki duyuru ile birlikte 5000 TL ve üzerinde vatandaşlara t.c. kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilmeniz için SMS atmanız gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyaya 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilmeniz mümkün olacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar DenizBank'ın yapmış olduğu kampanya ile birlikte istedikleriyle miktarda krediyi Kredi notuna göre onay olarak kullanacaklardır.

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden onay alabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatıracak.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredinin yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde banka değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız üzerinden yaparak sizlere Kredi sonucunu cep telefonunuza mesaj olarak gönderecektir. Kredi onayı alan vatandaşlar Banka hesabı olmaması durumunda en yakın DenizBank şubesine giderek gelir belgesiz olarak kredi kullanabilir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden web Kredi adı altında yapılmaktadır. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz.