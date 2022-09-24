Duy Beni Dizisinde Bahar ile Emine Öldü, Selim Gitti! Sırada Ne Var?

Perşembe akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve gençlik dizisi olarak yayın hayatına devam eden Duy Beni dizisi yaz döneminde yayın hayatına başlamıştı. Perşembe akşamında 12. bölümünü seyirci kitlesiyle buluşturan dizi projesi sadık bir izleyici grubu ile yoluna devam ediyor ve seyirci grubunun beğenisini topluyor. Yayın hayatına başladığı ilk haftalardan bu yana sadık bir izleyici grubuna sahip olan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi sadık izleyici grubu ile yayın hayatına devam ediyor. Dizi özellikle sosyal medyadan da büyük bir destek alıyor ve dizide meydana gelen gelişmeler oldukça şaşırtıcı oluyor.

Söz konusu dizi projesinde Bahar isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Ege Kökenli ile Selim karakterine hayat veren Berk Hakman'ın proje veda edeceği Duy Beni dizisi hakkında konuşulan konular arasında yer almıştı. Başarılı oyuncu Ege Kökenli'nin kendi isteği sebebi ile Duy Beni dizisinden ayrıldığı konuşulmuş ve ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu açıklama ile bu iddiaya doğrulamıştı. Diğer taraftan Bahar hocanın Duy Beni dizisinden nasıl gideceği de merak konusu olmuş ve hikayede bu noktada senaristlerin ne yapacağı araştırılmıştı. Bahar Hoca merdivenlerden düşerek ölmüş fakat cenazesinde ise bazı karışık olaylar yaşanmıştı. Bahar, Emine yüzünden ayağı boşluğa gelip düşmüş ve bunun sonucunda da yaşamını yitirmişti. Emine karakteri ise bu durumun sorumluluğunu taşıyamayarak intihar etmeyi seçti.

Süreç Film imzalı olarak Perşembe günlerinde izleyici karşısına çıkan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliği Ali Balcı tarafından gerçekleştiriliyor. Senaryosu ise Makbule Kosif tarafından yazılan Duy Beni dizisinin başrollerinde Ege kökenli ile Berk Hakman yer alıyor. Ege Kökenli ile Berk Hakman'ın diziye veda etmesi sonrasında seyirci kitlesi büyük bir şaşkınlık yaşamış ve hikaye noktasında nasıl değişikliklerin yaşanacağı merak edilmişti. Rabia Soytürk ve Caner Topçu ile beraber Sümeyye Aydoğan, Burak Can ve Helin Kandemir'de dizi projesinin öne çıkan isimleri olarak oyunculuk performansı sergiliyor.

Dizinin 12. bölümünde heyecanlı sahneler yaşanırken Duy Beni sosyal medyada da çok konuşuldu ve adından söz ettirdi. Rakibi olan Aldatmak, Mahkum, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Camdaki Kız gibi birbirinden başarılı bir projelere büyük bir fark atan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi günün en çok konuşulan yapımı oldu.

Selim de Ege kökenli tarafından hayat verilen Bahar karakterinin ölerek Duy Beni dizisine veda etmesi sonrasında okuldan ayrılma kararı almıştı. Seyirci grubu Selim karakterinin okuldan ayrılma kararı almasını çok gerçekçi bulmadı ve bu durumun mantıklı olmadığını ifade etti.

Selim karakterinin okulda olan en küçük şüphenin bile peşine düşmesi sonrasında Bahar karakterinin ölümünü araştırmaması bazı izleyiciler tarafından gerçekçi bulunmayan bir nokta olarak yorumlandı. Diğer taraftan izleyici grubu Ekin'in Emine'yi intihar etme kararından vazgeçirmeye çalıştığı sahneleri de nefeslerini tutarak izledi.