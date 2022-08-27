Duy Beni Dizisi Oyuncuları Rabia Soytürk ile Caner Topçu'dan 2. Güzel Haber Geldi

Rabia Soytürk ile Caner Topçu isimli iki başarılı oyuncu, Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin başrolünde yer alıyor ve oyunculuk performansı sergiliyor. 2 genç oyuncu sezonun en sevilen ve en başarılı dizi çiftleri olarak kabul edilirken projenin her yeni bölümü ise merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kanat ile Ekim isimli karakterlere hayat veren iki ünlü oyuncu çok güçlü bir uyum yakaladı ve dikkatleri üzerine çekti. Duy Beni dizisi gençlerin yanı sıra yetişkinler arasında da sevilen bir proje haline geldi ve dizinin kış sezonunda da izleyici kitlesi ile buluşacağı yönünde tahminler yapıldı.

Caner Topçu ile Rabia Soytürk isimli 2 oyuncuya gösterilen ilgi ve iki ünlü ismin etkileyici uyumu sosyal medyada da sıklıkla konuşuluyor. Hayranlarının kendileri hakkında merak ettiği konuları yanıtlayan iki genç oyuncu Onedio'nun YouTube kanalına konuk olarak katılım gösterdi. İki genç isim enerjilerini ne kadar yüksek olduğunu yeniden gözler önüne serdi ve birbirleri ile çok iyi uyum yakaladıklarını gösterdi. Sorulara verdikleri yanıtlar ile hayranlarından çok güzel yorumlar alan iki ünlü isim gündemin en başarılı oyuncular arasında yer alıyor.

Genç oyuncu Caner Topçu'nun kibarlığı, ses tonu, gülüşü, mimikleri ve diksiyonu dizinin seyirci kitlesi tarafından güzel yorumlar alırken Rabia Soytürk de açık sözlülüğü, pozitif bakış açısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. İkili dizideki partnerliklerinin yanı sıra çok iyi dost olmuş ve iki ünlü isim uzun yıllardır birbirlerini tanıyan iki kişi gibi gözükmüştü. Diğer taraftan Rabia Soytürk ile Caner Topçu'nun Duy Beni dizisi başlamadan yaklaşık olarak 1 ay önce tanıştıkları ve ikilinin daha önce birbirlerine tanımadıkları yönünde ifadeler kullanıldı.

Dizinin izleyici kitlesi Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün abartmadan normal partnerlik yaptığını belirtiyor ve ikilinin uyumunu çok beğeniyor. Çiftin aralarındaki uyum yan yana mesafeli durdukları sırada bile anlaşılıyor ve iki ünlü ismin kimyasının mükemmel olduğu ifade ediliyor. Gelecek adına Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün önlerinin çok açık olduğu belirtildi ve iki ünlü ismin emin adımlar ile dizi projesinde ilerledikleri yönünde yorumlar yapıldı. Pek çok izleyici yaz döneminde yayın hayatına başlayan diziler arasında Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün en uyumlu çift olduğunu düşünüyor.

Söz konusu dizinin hayran grubu Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün sergiledikleri performanslarda rollerinin hakkını verdiklerini düşünüyor ve iki genç isim sempatik halleri ile ilgi odağı oluyor. Genç iki oyuncunun arasındaki uyum dizinin başarısında da önemli bir etken olarak görülüyor. Daha önce Benim Adım Melek isimli dram projesinde çok başarılı bir performansa imza atan genç oyuncu Rabia Soytürk, bu defa kariyer hayatının en güçlü çıkışını gerçekleştirdi.

Diğer taraftan Caner Topçu ise Duy Beni dizisi öncesinde Barbaros isimli televizyon dizisi projesinde rol almış ve oyunculuk yeteneklerini sergilemişti. Barbaroslar ve Benim Adım Melek gibi iki başarılı dizi sonrasında Caner Topçu ile Rabia Soytürk gençlik dizisi olan Duy Beni isimli projenin başrol oyuncuları olarak izleyici karşısına çıktı ve kariyer hayatlarında önemli bir sınav vermeye başladı.