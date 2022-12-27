Düşük Kredi Notunu Yükseltmek İçin 5 Yöntem Paylaşıldı! Bankalardan Kredi Alacaklara Önemli Haber

Yaşadığımız dönemde finansal işlemler herkes için oldukça fazla bir öneme sahiptir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi finansal işlemlerimizi bankalar aracılığı ile gerçekleştiriyor olmamızdır. Buradan da anlaşılacağı üzere bankalar hayatımızın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla da bu durum kredi notunu önemli bir sistem haline getirmektedir.

Kredi notu, kredi kayıt sistemi tarafından saklanan bir not sistemi olmaktadır. Kabaca kişilerin ve işletmelerin finansal işlemlerinde ne kadar risk taşıdığını belirleyen bir not sistemi diyebiliriz. Bu sisteme göre hayatı boyunca en az bir kez finansal işlem yapmış olan bir kimsenin 0 ile 1900 arasında değişen bir nota sahiptir.

Eğer kredi notu düşük ise o zaman kişiler finansal işlemlerden kredi veya kredi kartı alma gibi işlemler yaparken zorlanmaktadır. Bu sebebi ise bankalar tarafından riskli görülmeleri ve borçlarının karşılığının geri alabileceğinden emin olmamasıdır. Bu durumda kişilerin kredi notlarını yükseltmeleri gerekmektedir. Bunun için uygulanabilecek 5 yöntem bulunmaktadır.

Gecikmede Olan Krediler

Kredi notu tamamen kişilerin elinde olan bir not olmaktadır. Kredi çeken kişiler, yapacakları ödemelere ne kadar sadık kalırlar ise kredi notları artacaktır. Bu yüzden, düşük kredi notunun yükseltilmesi için ilk önce gecikmede olan kredilerin kapatılması gerekiyor.

Diğer bir yandan kredileri vadesi gelmeden önce kapatmak da kredi notunu olumsuz yönde etkileyen bir etken olmaktadır. Bu sebeple kredilerin gününde ödenmesi kredi notunun yükselmesi açısından önemli olmaktadır.

Gecikmede Olan Kredi Kartları

Kredi notunu etkileyen bir diğer etken ise kredi kartları olmaktadır. Bu kartların borçlarının gecikmeye düşmesi notu ciddi biçimde etkilemektedir. Bu sebeple kredi notunun yükselmesi isteniyorsa gecikmede olan kredi kart borçlarının kapatılması gerekmektedir.

Yatırım Yapma

Kredi notunu yükseltmek için kullanılan yöntemlerden bir diğeri de yatırım yapmak olmaktadır. Bu yatırımların özellikle bankalar aracılığı ile vadeli hesap gibi yöntemler ile değerlendirilmesi kredi notu yükseltmek için uygulanan yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Kredi notunu yükseltmek için uygulanacak bir diğer yöntem ise kişiye en uygun olan bireysel emeklilik sistemine kayıt olmaktır. Bu sisteme ödemelerin düzenli yapılması elbette ki önemli olmaktadır. Diğer bir yandan yapılan ödeme miktarı ne kadar yüksek ise kredi notunun artışı da o kadar hızlı olacaktır.

Hiç Kredi Notu Bulunmayanlar

Bazı kişiler daha önce finansal herhangi bir işlem yapmadıkları için kredi notları bulunmaz. Bu Kişiler bankalar için en fazla risk taşıyan kişiler olmaktadır. Çünkü bu kişilerin ödeme alışkanlıkları ve dolayısı ile verilen borcun geri ne şekilde ödeneceği bilinmez. Bu sebeple bu kişilerin kredi notları 0 olmaktadır. kredi notu yükseltmek isteyen kişilerin öncelikle bir kredi kartı çıkartmaları yerinde ve görece daha kolay bir yöntem olmaktadır. Bu kartın limiti ve geri ödemeleri ne kadar yüksek olursa kredi notu da o kadar hızlı yükselecektir.