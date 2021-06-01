Düşük Faizli 6 Ay Ödemesiz Dönemli Kredi Başvuruları Bugün Başladı! 200 Bin Liraya Kadar Kredi Çekmek İçin Acele Edin

1 Haziran itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da müjdelenen altı ay ödemesiz dönemli nefes kredisi başvuruları başladı! korona virüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşlar nefes kredisiyle birlikte altı ay ödemesiz şekilde kredi alabilecekler! peki başvurular nasıl yapılır? Koşullar neler? Nefes kredisi başvuruları başladı mı?

NEFES KREDİSİ PAKETİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Korona virüs salgını başladığından bu yana en çok mağdur olan kesimlerden biri de şüphesiz esnaflar oldu. Kepenk açamayan ve uzun süre siftah bile yapamayan esnaflar için devlet tarafından birçok destek paketi açıklandı. Alınan tedbirler sonucunda mağduriyetin giderilmesi için bir destek paketi daha yakın zaman duyurulmuştu.

Müjdesi verilen nefes kredisinin ise başvuruları bugün itibariyle başladı. KOBİ’lere finansman sağlamak için sunulan kredi ile yüz binlerce esnafımız altı ay ödemesiz şekilde nakit desteği alabilecek. 1 Haziran itibariyle başlayan nefes kredisine ise vatandaşlarımız belli bankalardan başvurularını yapabilirler.

Cumhurbaşkanı tarafından da müjdelenen nefes kredisiyle birlikte esnaflarımıza ekonomik anlamda destek olunacak ve finansman sağlanacak. Birçok vatandaşımız da 2021 Nefes kredisinin başvuru koşullarını merak ediyor.

Şirket ve firmalar üye oldukları oda ve borsalardan alacakları belgeler ile nefes kredisinden yararlanabilecekler. Fakat aranan tek koşul bu değil. Nefes Kredisi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının liderliğinde sadece 10 banka tarafından esnaflarımıza sunuluyor. KFG (Kredi Garanti Fonu) destekli bu kredilerden yararlanmak için esnaflarımızın bu on bankadan birine başvurması gerekmekte.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Esnaflarımız nefes kredisi destek paketinden yararlanmaları için 2019 yılına göre yıllık cirolarında % kayıp yaşamış olmaları gerekmektedir. Yaşanan mali kaybı belgeleyebilen işletmeler desteklerden yararlanabilecekler. Diğer bir aranan koşul ise yıllık cironun 10 milyonun altında olması. Aynı zamanda destek kredisinden yarar sağlaması için işletmenin ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ya da ticaret borsasına kayıtlı işletme olması gerekmekte.

2020 yılı cirosu 1 milyon Türk lirası üzerinde olmayan işletmelere 50 bin Türk lirasına kadar, 2020 yılı cirosu 1 ila 10 milyon arasında olan işletmelere ise 200 bin Türk lirasına kadar finansman desteği sunulacak.

Kredi aynı zamanda altı ay ödemesiz olacak. Geri ödemeler ise 12 ay taksit şeklinde olacak. Paketin tamamı 6 ay ödemesiz dönem ve 12 ay ödemeli dönem olmak üzere 18 ay vadeden oluşmakta. Kredi paketinde esnaflara sunulan faiz oranı ise yıllık ,5 olarak hesaplandı.

NEFES KREDİSİNE BAŞVURU BELGELERİ

Koşulları sağlayan esnaflarımız bugünden itibaren (1 Haziran) aşağıdaki listede yer alan anlaşmalı banka şubelerine giderek krediden yararlanabilecekler. Türkiye’nin her yerindeki şubelerden esnaflarımızın işlemleri yapılacaktır.

Ciro kaybını gösteren belgenin yanında esnafların üyelik belgelerini de banka şubelerine sunmaları gerekmekte. Üye belgesini ise esnaflar üye oldukları oda ya da borsalardan alabilirler. Salgın döneminde üyelik belgesi aynı zaman çevrimiçi ortamdan da alınabilmekte. İşletme sahipleri oda ya da borsalara girmeden TOBB veya üyesi oldukları oda-borsaların sistemlerinden de e-belge olarak da üyeliklerini edinebilirler.

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR

· Türkiye Vakıflar Bankası

· Ziraat Bankası

· Türkiye Halk Bankası

· Türkiye İş Bankası

· Garanti Bankası

· Yapı ve Kredi Bankası

· Denizbank

· Akbank

· Ziraat Katılım Bankası

· Vakıf Katılım Bankası