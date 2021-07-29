Durdurulan Rus Aşıları Küresel Öfkeye Neden Oluyor

Çok sayıda ülke, geçen yıl dünyanın ilk Covid aşısı olarak açıklanan milyonlarca doz Sputnik V satın almak için anlaşmalar yoluyla Rusya'nın yardımına başvurdu.

Bu yılın başlarında, aşının yurtdışında pazarlanmasından sorumlu devlete ait Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı, Rusya'nın 2021'de "aşıyı Rusya dışındaki 700 milyon kişiye sağlama kapasitesine" sahip olduğunu söyledi.

Ancak Temmuz ayı itibariyle, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülke, ödedikleri dozların yalnızca bir kısmını aldığını bildirdi.

Rusya, gelişmekte olan ülkelerle yürüttüğü "aşı diplomasisinin" bir parçası olarak Sputnik V'i destekledi. Batı'da aşı eleştirisi "iğrenç propaganda" olarak reddediliyor.

Aşının test rejimi hakkında başlangıçta şüpheler olsa da, son araştırmalar aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor.

Geç teslimatlardan en çok etkilenen ülkelerden biri de İran. Tahran, sadece bir kısmı ulaşan 60 milyon doz sipariş etti.

Şubat ayında İran'ın Rusya ile yapılan anlaşmanın "ilk aşamasında" beş milyon doz alacağı açıklandı.

Ancak Haziran ayı sonunda İran'a verilen Sputnik dozlarının toplam sayısı sadece 920.000'di. Rakam şu anda iki milyon civarında duruyor.

Arzı artırmak amacıyla, İran'da Sputnik V üretmek için bir ortak girişim başlatıldı. Tahran ayrıca Çin dahil diğer ülkelerden yaklaşık beş milyon doz aşı aldı.

Guatemala, teslimatların yerine getirilmediğinden şikayet eden ilk ülkelerden biriydi.

Oradaki hükümet, Nisan ayında Rusya'dan milyonlarca Sputnik V dozu ayırdı ve sekiz milyon doz için 79 milyon doların (57 milyon sterlin) üzerinde bir avans ödedi. Ancak Haziran ayının sonunda yerel basında sadece 150.000 kişinin geldiği bildirildi.

Honduras'taki yetkililer, gecikmelerin ardından bir acil durum planı üzerinde çalıştıklarını ve bir bakanın "tedarikçi bizi başarısızlığa uğrattığını" söyledi.

Bolivya medyası, ülkenin Mayıs ayı sonuna kadar yalnızca 745.000 doz vaat edilen 5.2 milyon doz aldığını ve yerel basının Rusya'nın sunabileceği daha fazla aşı sözü vermiş olabileceği yönünde spekülasyon yaptığını söyledi.

Bu yılın Ocak ayında, Meksika ve Rusya, iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında 24 milyon doz Sputnik V tedarik etmek için yapılan anlaşmayı açıkça kutladılar. Ancak Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülke şu ana kadar sadece 4,1 milyon doz aldı.

Arjantin'de, Başkan Alberto Fernandez'in danışmanlarından birinin Rusya'nın RDIF'sine gönderdiği bir e-posta, 7 Temmuz itibariyle Arjantin'in hala 5.5 milyon ilk doz ve 13,1 milyon ikinci doz Sputnik V beklediğini söyledi. "Bu noktada tüm sözleşme risk altında. Arjantin medyası tarafından elde edilen e-posta, "iptal edilmek üzere" dedi.