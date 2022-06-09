Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy Buluşuyor

Disney Plus orijinal yerli içeriklerine bir yeni projeyi daha ekledi ve yeni dizide Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy buluştu. Platformun 14 Haziran tarihinde yayın hayatına başlayacağı öğrenilirken açılış ile eş zamanlı olarak Kaçış isimli dizinin de seyirci ile buluşacağı belirtilmişti. Kaçış dizisi sonrasında platform iki yerli dizisini de açıkladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Projeleri ile çok konuşulan Disney Plus Dünyayla Benim Aramda isimli yeni dizinin duyurusunu yaptı.

Seyirci kitlesi Disney Plus platformunun dizileri için merak ve heyecanı içerisinde beklerken yeni yerli orijinal dizi hakkında detaylar da öğrenildi. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy gibi iki başarılı oyuncuların Dünyayla Benim Aramda dizisinde buluşacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

MF Yapım tarafından yapımı üstlenilen ve geçtiğimiz haftaları çekimleri başlayan Disney Plus'ın iki orijinal yerli dizisi Dünyayla Benim Aramda son hızda çalışmalarına devam ediyor. Merak ve heyecan içerisinde beklenen projenin oyuncu kadrosunda ise Hafsanur Sancaktutan, Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Metin Akdülger, Ali Yoğurtçuoğlu, Zerrin Tekindor ve Melisa Döngel bulunuyor.

Dünyayla Benim Aramda dizisinde seyirci kitlesi kendi hayatlarından birçok duyguyu projede bulacak. Dizide içinde yer alan boşluğu aşk ile doldurmaya çalışan bir kadının hikayesi anlatılacak ve zaman geçtikçe sevgilisine yabancılaşmaya başladığı görülecek. Genç kadın ilişkilerini ayakta tutmak için sosyal medya üzerinden bir oyun oynamaya başlayacak ve daha sonra yaşanılanlar seyirci ile buluşacak. Dizide seyirci kitlesi ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerini izleyecek ve büyük içsel değişimlere tanıklık edilecek. Projede insanların ilişkileri üzerinden yaşamış oldukları büyük içsel değişimler detaylı bir şekilde anlatılacak. Dizi setinde çekimler devam ederken ilk kareler de izleyici kitlesiyle buluştu ve dizinin renkli dünyasına dair ilk ipuçları verildi.