Dünyanın En Kirli 100 Şehri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi her yıl yoğun bir sis kaplıyor. Geçen hafta, 20 milyon sakin için o kadar kötüye gitti ki, yetkililer okulları kapattı.

Yeni Delhi'nin insanların akciğerlerine zarar veren PM2.5 partikül konsantrasyonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kabul edilebilir seviyelerinin 34 katı. Çiftçiler tarlalarında kalan anızları yaktıkları için, zehirli pus özellikle kış aylarında kötüdür.

Hava kalitesi nasıl ölçülür?

Hava kalitesi, hava kirleticileri PM2.5, PM10, ozon, nitrojen dioksit, kükürt dioksit ve karbon monoksit seviyeleri ile belirlenir.

Partikül madde (PM), sağlığı olumsuz yönde etkileyen küçük partiküllerden oluşur. PM'lerin boyutu değişir, en çok zarar veren PM2.5 ve PM10'dur - sırasıyla 2,5 μm ve 10μm'den daha küçük bir çapa sahiptir. Bir insan saçının çapı 50-70 μm'dir.

12'den düşük PM2.5 seviyeleri iyi, 55-150 sağlıksız ve 250 ve üzeri tehlikeli olarak kabul edilir.

Dünyanın en kirli şehirleri

Hava kalitesi izleyici IQAir'e göre 2020'de Hindistan dünyanın en kirli 100 şehrinden 46'sına sahipken, onu Çin (42), Pakistan (6), Bangladeş (4), Endonezya (1) ve Tayland (1) izledi. Tüm bu şehirlerin PM2.5 hava kalitesi derecesi 50'nin üzerindeydi.

En kirli 10 şehirden dokuzu Hindistan'da.

Batı Çin'in Sincan bölgesindeki Hotan, 2020'de 110,2 ile en kötü ortalama hava kalitesine sahipti.

Hindistan'ın ölümcül kirliliği

Lancet'e göre 2019'da Hindistan'da 1,67 milyon ölüm hava kirliliğinden kaynaklandı.

Katı yakıtları alternatifleriyle değiştirmek 1990'dan beri ev içi hava kirliliğine bağlı ölümleri azaltırken, ortam PM'lerine bağlı ölümler arttı.

En kirli 20 şehirden 15'i Hindistan'da, çoğunlukla kuzeyde. Anız yakma, sonbahar ve kış aylarında kirliliği artırır. Araç emisyonları, endüstri ve yanan çöpler de yüksek PM2.5 seviyelerine ve diğer kirleticilere katkıda bulunur.

Duman kulesi nedir?

Bazı Hint ve Çin şehirleri, hava kirliliğiyle mücadele etmek için duman kuleleri kurdu.

Yeni Delhi, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin emriyle iki tane kurdu – biri yoğun bir alışveriş bölgesinde.

2 milyon dolarlık 25 metre (82 fit) yüksekliğindeki kulenin 40 fanı, partikül yüklü havayı saniyede 1.000 metreküp (35.000 fit küp) alır ve filtrelerden geçirir.

Duman kulesi bir kilometrelik (0,6 mil) yarıçap içinde çalışıyor ve sözde PM2.5 seviyelerini yüzde 50 azaltıyor. Ancak, gerçekte ne kadar verimli olduklarına dair sorular devam ediyor.

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, hava kirliliği nedeniyle yılda yaklaşık 7 milyon insan ölüyor. Dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlası hava kirliliğinin DSÖ sınırlarını aştığı bölgelerde yaşıyor.

Hava kirliliği astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi bir dizi hastalıkla bağlantılıdır.