Dünyadaki Açlık Artıyor

Dünya açlık seviyeleri, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de yükseldikten sonra geçen yıl yeniden yükseldi ve BM kuruluşlarına göre, Ukrayna savaşı, iklim değişikliğiyle birleştiğinde, bu yıl açlığı ve kitlesel göçü "benzeri görülmemiş bir ölçekte" tehdit ediyor.

Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Dünya dahil ajanslar, geçen yıl 828 milyona yakın insan veya dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u açlıktan etkilendi, 2020'den 46 milyon ve 2019'dan 150 milyon daha fazla. Sağlık Örgütü Çarşamba günü BM gıda güvenliği ve beslenme raporunun 2022 baskısında söyledi.

Dünya açlık seviyeleri 2015 ve 2019 arasında nispeten değişmeden kaldı.

WFP İcra Direktörü David Beasley, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan gıda, yakıt ve gübre fiyatlarındaki artışların ülkeleri kıtlığa sürüklemekle tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

“Sonuç, küresel istikrarsızlık, açlık ve benzeri görülmemiş bir ölçekte kitlesel göç olacaktır. Bu yaklaşan felaketi önlemek için bugün harekete geçmeliyiz” dedi.

Rusya ve Ukrayna sırasıyla dünyanın üçüncü ve dördüncü en büyük tahıl ihracatçısı olurken, Rusya aynı zamanda önemli bir yakıt ve gübre ihracatçısıdır.

Savaş, ihracatlarını aksattı, dünya gıda fiyatlarını rekor seviyelere itti ve halihazırda COVID-19 ile ilgili tedarik zinciri kesintileri nedeniyle yüksek gıda fiyatlarıyla mücadele eden gelişmekte olan ülkelerde protestoları tetikledi.

El Cezire'nin New York'taki Birleşmiş Milletler'den rapor veren diplomatik muhabiri James Bays, raporun bulgularının küresel olarak “çok, çok acımasız bir durum” yarattığını söyledi.

Bays, Covid 19 pandemisi, dünyadaki silahlı çatışmalar ve iklim değişikliğinin bir araya gelerek en savunmasız kişiler için benzeri görülmemiş bir durum yarattığını söyledi.

“Bazıları finansmanla ilgili ve açıkça BM'nin bu sorunu çözecek parası yok” dedi.

“Aslında, Dünya Gıda Programı, insanların en muhtaç olduğu bazı ülkelerde insanlara gönderdiği bazı gıda maddelerini ve insanlara verdiği gıda malzemelerini kesmek zorunda kaldı. Bence dünyanın en zengin ülkelerine bakmalısın.”

Cinsiyet farkı ve gıda güvensizliği

BM raporu, çatışmalar, iklim aşırılıkları, ekonomik şoklar ve eşitsizlikler yoğunlaşmaya devam ederken gıda güvenliği ve beslenme için “potansiyel olarak ayıklayıcı” etkiler konusunda uyardı.

2020'de küresel olarak, beş yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinin bodur olduğu ve yüzde 6,7'sinin veya 45 milyonunun ölüm riskini 12 kata kadar artıran ölümcül bir yetersiz beslenme biçimi olan israftan muzdarip olduğu tahmin ediliyor.

Raporda, COVID-19 salgını sırasında artan gıda güvensizliğindeki cinsiyet farkının 2020'den 2021'e kadar daha da genişlediği belirtildi.

Büyük ölçüde Latin Amerika ve Karayipler ile Asya'daki genişleyen farklılıklardan hareketle, "2021'de, erkeklerin yüzde 27,6'sına kıyasla dünyadaki kadınların yüzde 31,9'u orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizdi" dedi.

Tarım politikalarının elden geçirilmesi çağrısında bulunan raporda, küresel gıda ve tarım sektörünün genellikle piyasa fiyatlarını bozan, küçük ölçekli çiftçilere ulaşmayan, çevreye zarar vermeyen ve besleyici gıda üretimini teşvik etmeyen destek olarak yılda yaklaşık 630 milyar dolar aldığı belirtildi.