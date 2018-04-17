Yunanistan Yine Bir DHKP-C'liyi İade Etmeyi Reddetti!

Savcı, Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini önü sürerek, Ağarmış’ın iade edilmemesini istedi. Hakimler de savcının talebini kabul etti

Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 6’ya çıktı.

Yunan mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer, Hasan Biber ve Ali Ercan Gökoğlu ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti.

Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.