Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama !

Yunanistan'ın başkenti Atina'da korkunç patlama .. Son dakika gelen bilgilerde yetkililer kent merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patladığını açıkladı.

Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin 'Efimerida Sintakton' gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti.

İhbarın üzerinden çok bir süre geçmeden bomba patladı.Polis, olayda can kaybı ya da yaralı bulunmadığını duyurdu.

Yetkililer mahkeme binasının önüne bırakılan bombalı çantayı iki erkeğin bıraktığını ve olay yerinden motosikletle uzaklaştıklarını söylediğini duyurdu.