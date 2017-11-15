Yunanistan'da sel felaketi : Çok sayıda ölü var !

Son dakika Yunan İtfaiye ekiplerinden alınan bilgilere göre Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Mandra ilçesindeki şiddetli yağışların sel felaketine neden olduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden insanların yoğun bir şekilde devam eden arama kurtarma çalışmaları esnasında su basan evlerin içinde bulundukları öğrenildi.

Dün gece geç saatlerde başlayan ve kısa süre içerisinde sel felaketine neden olan şiddetli yağışlarda 3’ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Yunanistan'ın sahil kasabası Nea Peramos'ta ise şiddetli yağışlar ve fırtına sonrasında yüzlerce insanın evlerde ve arabalarda mahsur kaldığı öğrenildi.

Bölgede çok sayıda sağlık ekibi ,itfaiye ekibi ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde OHAL ilan edildi.