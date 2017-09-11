Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar

Yunan polisinin, "Türkler buraya çok parayla geldiği için hırsızlar sadece sizi takip ediyor. Özellikle Türkleri soyuyorlar" cevabıyla şoke olan Türk çift, apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Habertürk gazetesinden Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, Uçak Mühendisi Berat Erbayri ve eşi Gülden Erbayri, bayram tatili öncesi araçlarıyla sınırı geçerek Halkidiki'ye gitti. Turistlerin çok tercih ettiği Sithonia bölgesine dadanan hırsızlık çetesi, plaja gittikleri sırada sinyal kesici "jammer"larla kapılarını açtıkları Erbayri'nin aracında ne var ne yoksa çaldı.

'ÖZELLİKLE TÜRKLERİ SOYUYORLAR'

Sonrasında internette yaptığı araştırmalar neticesinde bölgeye giden başka Türk'lerin de bu yolla eşyalarının çalındığını öğrendiklerini söyleyen Berat ve Gülden Erbayri, soluğu Yunan polisinin yanında aldı. Ancak polisin, "Türkler buraya çok parayla geldiği için hırsızlar sadece sizi takip ediyor. Özellikle Türkleri soyuyorlar" cevabıyla şoke olan Erbayri çifti, mecburen eşyalarını toplayarak geri dönmek zorunda kaldı.

Kendilerinden 3 gün sonra arkadaşlarının da aynı yerde soyulduğunu belirten Berat Erbayri, "Bu tarz hırsızlık olaylarını sinyal kesen jammer yardımıyla yapıyorlar. Konuyu konsolosluğa da bildireceğiz. Bölgeye giden herkes dikkatli olsun" dedi.