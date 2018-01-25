Yunan Başbakan Çipras'tan skandal Türkiye sözleri !

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında açıklamalarda bulundu.Çipras , İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda haddini aşan açıklamalarda bulundu.

İddialara göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

Çipras , “Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullandı.