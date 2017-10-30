Yine Belçika yine skandal ! Ülkü ocaklarına silahlı saldırı

9 Ekim'de yolan çıkan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan propagandası yapan otobüsün son durağı Belçika olmuştu.Teröristbaşı Abdullah Öcalan propagandası yapan otobüs Belçika'nın Anvers şehrinde çoğunlukla Türk vatandaşlarının yaşadığı Brederodestraat semtine uğrayarak provakasyonlarda bulunmuştu.Yaşanan bu skandal olayların ardından şimdi de Genk'teki ülkü ocağına silahlı saldırı düzenledi.

Belçika teröristlerin yuvası olmaya devam ediyor .Bugün sabah saatlerine Belçika Türk Federasyonuna bağlı ülkü ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan araştırmaların ardından silahın 4 el ateş aldığını öğrenildi.Silahın ise kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmiyor.

Genk polisi konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini ama açıklama yapmayacaklarını söyledi...