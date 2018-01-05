Japonya'nın tarihi Tsukiji Balık Hali'nde unutulmaz anlar yaşandı .Yılın ilk orkinosuna 320 bin dolara alıcı bulundu.Dünyanın en büyük balık pazarı olarak bilinen Tsukjii'da 405 kilogramlık yılın ilk dev orkinosu, 320 bin dolara alıcı buldu.

Japonya'da yer alan haberlere göre başkent Tokyo'da bulunan Tsukjii Balık Hali'ndeki ihalede dev balığın 320 bin dolara alıcı bulduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberde satılan dev orkinosun kilogram başına yaklaşık 790 dolar vererek yerel bir balıkçının aldığı bildirildi.

Tsukjii'de bu zamana kadarki en pahalı dev orkinos satışı 155 milyon 400 bin yen (yaklaşık 1 milyon 370 bin dolar) ile 2013 yılında gerçekleşmişti.