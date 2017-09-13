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Yemen'de silahlı saldırı sonucu 4 asker öldü

Yemen'İn Taiz ilinde Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlılarının arasında çıkan çatışmada 4 asker öldü.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:21
Yemen'de silahlı saldırı sonucu 4 asker öldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde Husiler ile devrik  Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının düzenlediği saldırıda 4 askerin  hayatını kaybettiği bildirildi. 
 
Taiz'deki Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) bağlı bir tugayın sözcüsü  Abdullah eş-Şabi, Husiler ve Salih yanlılarının kentin Mevza ilçesinde bulunan  Hamili bölgesinde orduya ait bir mevziye havan topu saldırısı düzenlediğini  belirtti.
 
Şabi, saldırıda Albay Said el-Yafii ile beraberindeki üç askerin de öldüğünü söyledi.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana  başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine  destek veriyor.

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