Yemen'de silahlı saldırı sonucu 4 asker öldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının düzenlediği saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Taiz'deki Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) bağlı bir tugayın sözcüsü Abdullah eş-Şabi, Husiler ve Salih yanlılarının kentin Mevza ilçesinde bulunan Hamili bölgesinde orduya ait bir mevziye havan topu saldırısı düzenlediğini belirtti.



Şabi, saldırıda Albay Said el-Yafii ile beraberindeki üç askerin de öldüğünü söyledi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.