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Yemen'de polise bombalı saldırı : 7 polis öldü !

Son dakika gelen bilgilere göre Yemen'in Aden kentinde polis karakolunun yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda 7 polisin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

05 Kasım 2017 Pazar 15:36
Yemen'de polise bombalı saldırı : 7 polis öldü !

Yemen'in Aden kentinde polis karakolunun yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 7 polisin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.Hastane kaynaklarından son dakika gelen bilgilere göre 7 polisin cesedinin hastaneye ulaştığı ve 2'si ağır 12 kişinin de yaralı olarak hastaneye getirildiği açıklandı.

Ülkenin geçici başkenti konumunda bulunan Aden'de son zamanlarda bu tür bombalı eylemler sık sık meydana geliyor.Yerel kaynaklarda da geçen haberde polis üniformalı şahısların karakola girerek eylemi gerçekleştirdiği bunun ardından polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmaların çıktığı aktarıldı.

Son Güncelleme: 05.11.2017 15:42
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