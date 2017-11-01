Yemen'de Hava Saldırısı: 29 Ölü

Bir Reuters görgü tanığının verdiği bilgiye göre; Suudi Arabistan sınırındaki Sahar bölgesindeki Saada'ya yapılan saldırıda, pazar yeri harabeye döndü. Görgü tanığı, sağlık ekiplerinin cesetleri topladıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan tarafından yönetilen askeri ittifakın, binlerce hava saldırısı yönelttiği silahlı isyancı Husi hareketi, iki buçuk yıl önce Saada'da başlamıştı. Uluslararası meşruiyeti olan hükümeti, yeniden iktidara getirme hedefine ulaşmadı ancak çatışmalar dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açtı.