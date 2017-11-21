Vladimir Putin , Soçi'de Beşar Esad ile buluştu !

Rusya Lideri Vladimir Putin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Ruhani ile biraraya gelmeden önce bugün Soçi'de Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ı ağırladı.Vladimir Putin Suriye'deki siyasi süreç için Soçi'de Beşar Esad ile biraraya geldi.Bu görüşmenin ardından Putin, ABD lideri Trump ve Katar Emiri ile de görüşmeyi planladığını söyledi.

Suriye rejimi lideri Beşar Esad ise politik çözüm isteyen herkesle masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin, Pazartesi günü Moskova'ya gelen Esad'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü bir gün sonra duyurdu.

Rusya Lideri Putin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çarşamba günü bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla yarın Soçi'de düzenlenecek toplantıda taraflar Suriye'deki gelişmeleri ve bölgedeki son durumu ele alacak.