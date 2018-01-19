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Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayından hava durumunun eksi 7 olduğu günde buz gibi suya girerek 'turp gibiyim' mesajı verdi.Putin, Rusya’da 18 Ocak gecesi kutlanan İsa Peygamberin vaftiz edilmesi etkinliklerini fırsat bilerek buz gibi suya daldı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:12
Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,termometre eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi sulara girdi.Vladimir Putin, Ocak ayından hava durumunun eksi 7 olduğu günde buz gibi suya girerek 'turp gibiyim' mesajı verdi.Putin, Rusya’da 18 Ocak gecesi kutlanan İsa Peygamberin vaftiz edilmesi etkinliklerini fırsat bilerek buz gibi suya daldı.

Rusya'da yaklaşan seçim tarihi nedeniyle Putin'in sağlıklı olup olmadığı hakkında dedikodular çıkmaya başlamıştı.

Vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle giren Putin , böylece bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.

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