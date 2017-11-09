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Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !

Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay ... Hindistan’ın Gurgaon eyaletinde bulunan Ryan International School’da öldürülen 7 yaşındaki çocuğun öldürülme sebebi herkesi şoke etti.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:12
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !

Hindistan'da sır cinayetin sebebi belli oldu.Hindistan’ın Gurgaon eyaletinde bulunan Ryan International School’da okuyan 7 yaşındaki Pradyuman Thakur gizemli ölümü yetkilileri harekete geçirmişti.Cinayet sebebi ise belli oldu.8 Eylül’de boğazı kesilmiş bir şekilde okul tuvaletinin dışında ölü bulunan Pradyuman Thakur’un yine aynı okulda okuyan fakat 11.sınıfa giden bir başka öğrenci tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Ryan International School’da lise öğrenci olan genç bir öğrencinin 'sınavlar ve veli toplantısı ertelensin' diye  7 yaşındaki Pradyuman Thakur'u öldürdüğü ortaya çıktı.

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