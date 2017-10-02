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Uzmanlar Uyarıyor: Bu Hap Yamyam Yapıyor!

Kullananların yamyamlık özelliği göstermesine sebep olan sentetik uyuşturucu 'zombi hapı' son olarak Brezilya'da görüldü.

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:43
Uzmanlar Uyarıyor: Bu Hap Yamyam Yapıyor!

Son dönemde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayınlan 'zombi hapı' sentetik bir uyuşturucu. İlk olarak 2011'de uzun bir dönem, yasal olarak Amerika'da satılan bu hap, kullanıcıda zombi özellikleri göstermesine neden oluyor. Son olarak Brezilya'da görülen hapı kullanan bir kişi bir evsizin yüzünü, bir başkası da oda arkadaşının beynini yedi. 

DOZAJ DEĞİŞTİ, ETKİ DEĞİŞTİ

Posta'nın haberine göre, içindeki maddelerin kullanım oranı yasal sınırın altında olması nedeni ile 'zombi hapı', Amerika'da uzun süre hem ucuz hem de legal olarak kullanılabiliyordu. Çin'de üretilen hap kullananın kendine zarar vermesine olanak tanırken, uyuşturucu tacirlerinin içindeki maddelerin dozajını arttırması sonucu artık başkalarına da zarar vermesini neden oluyor. 

KURBANININ YÜZÜNÜ YEDİ

2012'de ABD Miami'de Rudy Eugene adlı bir adam, bir evsizin yüzünü yerken yakalandı. Polisin uyarılarına rağmen yamyamlığına devam eden katil, vurularak öldürüldü. Kurbanının yüzünün yüzde 80'ini yiyen adamın otopsi raporuna göre 'zombi hapı'nın etkisi altında olduğu saptandı.

Pensylvania'da bir başka adam manastıra girip rahip bıçaklamış, bir başkası kadın ise West Virginia'da çırılçıplak soyunmuş, cildinin altında bir şey olduğunu sandığı için kendini parçalamıştı.

ZİHİNSEL FAALİYETLER KALICI OLARAK KAYBEDİLİYOR

Hem sıvı hem de toz halde bulunan bu madde, beyindeki insan olma özelliğini yok edip, hayvani iç güdüleri ortaya çıkarıyor. Kalp atışı aşırı artıyor, duygular çok güçleniyor, kişi kendini bir süper kahraman gibi hissediyor. Bu uyarıcıyı alanların vücut ısısı hızla yükseliyor, bu nedenle insanlar bir şeyin kendilerini yaktığını düşünüp ya soyunuyor ya da derisini yüzmeye çalışıyor. İlaç, kişinin ruh halini düzenleyen hormonları baskı altına alıyor ve kalıcı hasarlara, kalp yetmezliğine hatta tek kullanımda bile ölüme sebep olabiliyor. Bazı vakalarda kişilerin zihinsel faaliyetlerini kalıcı olarak kaybettiği görülmüş.

ATATÜRK ANITINDAN KENDİNİ ATTI

Türkiye'de ise ilk kez 2012'de İstanbul Taksim'de uyuşturucu etkisi altında olan bir adam Atatürk anıtına çırılçıplak çıkıp kendini aşağı atmıştı. O dönem bu sentetik uyarıcı Türkiye'de yaygın olmadığı için adamın ne kullandığı anlaşılamadı. 

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