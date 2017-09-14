UNICEF Sözcüsü'nden Arakanlı Müslümanlar hakkında şoke eden açıklama !

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac , Myanmar'daki Müslümanlara yönelik zulümle ilgili açıklamalarda bulundu.Christophe Boulierac yaptığı açıklamada Bangladeş’e sığınan Müslümanların sayısının 400 bine yaklaştığını, bunların 220 binini çocukların oluşturduğunu söyledi.