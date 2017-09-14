Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 400 bine yaklaştığını, bunların 220 binini çocukların oluşturduğunu söyledi.
UNICEF Sözcüsü'nden Arakanlı Müslümanlar hakkında şoke eden açıklama !
UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac , Myanmar'daki Müslümanlara yönelik zulümle ilgili açıklamalarda bulundu.Christophe Boulierac yaptığı açıklamada Bangladeş’e sığınan Müslümanların sayısının 400 bine yaklaştığını, bunların 220 binini çocukların oluşturduğunu söyledi.
14 Eylül 2017 Perşembe 14:09
Son Güncelleme: 14.09.2017 14:27