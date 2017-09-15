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Uluslararası Af Örgütü'nden şoke eden Myanmar açıklaması ; 'Köyler yakılıyor !..'

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Myanmar'daki Müslümanlara yönelik yapılan zulme dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2017 Cuma 14:10
Uluslararası Af Örgütü'nden şoke eden Myanmar açıklaması ; 'Köyler yakılıyor !..'

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Myanmar'ın Arakan eyaletinde Rohingya köylerinin sistematik bir şekilde yakıldığını gösterdiğini iddia ettiği uydu görüntüleri yayınladı.

Uluslararasi Af Örgütü'nün, görgü tanıklarının ifadeleri ile desteklediği açıklamasına göre son 20 gün içinde yakılan yerleşim yeri sayısı 80'in üzerine çıktı.

David Griffiths, Uluslararası Af Örgütü: "Arakan eyaletinde etnik bir temizlik olduğu görülüyor. Uluslararası Af Örgütü olarak uydu görüntüleme sistemi ve yangın algılama verileri kullandık. Fotoğraflar ve görgü tanıklarının ifadelerini raporlaştırdık. Rohingya halkını Myanmar'dan kovmak için Arakan eyaletinde yerleştikleri bölgelerde geniş kapsamlı ve planlı bir arazi yakma politikası yürütülüyor.

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Myanmar için daha fazla sorumluluk alma ve Arakan'dan kaçan göçmenlere acil yardım çabalarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Arakan'daki şiddet olaylarını etnik temizlik olarak nitedi. Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Aung Lynn de ülkesinin güvenlik güçlerinin sürekli olarak saldırı altında olduğunu, mecburen askeri önlem aldıklarını iddia etti.

Myanmar'da 25 Ağustos'ta Arakanlı bazı isyancı grupların polis güvenlik noktalarına saldırmasının ardından başlayan askeri operasyonların ardından 400 bine yakın Arakanlı sivil Bangladeşe kaçmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme: 15.09.2017 14:14
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