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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı saldırı gerçekleşti.Saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt çıkmadı.

08 Eylül 2017 Cuma 20:56
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı saldırı

Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kiev’in merkezinde bugün Arena City eğlence merkezinin yakınlarında  

patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden Timur Mahauri, 2012 yılında İstanbul’da havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi.

ÇEÇEN KOMUTAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYIYLA BAĞLANTILI

Mahauri’nin, Çeçen isyancılarının lideri Doku Umarov’un yandaşlarına yönelik yapılan suikastların zanlısı olarak yakalandığı kaydedildi. Mahauri’nin, Çeçen komutan Şamil Basayev’in öldürülmesi olayıyla da bağlantılı olduğundan şüphelenildiği belirtiliyor. Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri, Ukrayna basınına göre Ukrayna'nın doğusunda hükümetin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.

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