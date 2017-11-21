Ukrayna'da vahşet ...4 Türk arkadaşlarını öldürüp cesedini yaktılar !

Ukrayna'nın Odessa kentinde korkunç bir olay yaşandı.Ukrayna'da yaşayan beş Türk vatandaşının ormanlık bir alanda bir araya gelerek ayin yaptığı iddia edildi.Ukrayna'da Dört Türk vatandaşı , bir Türk vatandaşını öldürdükten sonra cesedini yaktı ..Cesedin bulunduğu yerde satanistlere ait semboller bulundu..

Ukrayna'nın Odessa kenti Savcılığı tarafından yapılan açıklamada , dört Türk vatandaşının, diğer bir Türk vatandaşını ayin düzenleyerek, başına sert cisimlerle vurarak öldürdükleri, ardından cesedini ateşe verdikleri açıklandı.

Cesedin bulunduğu ormanlık alanda satanistlerin kullandığı pentagram sembolünün, mumların ve satanist ayinlerinde kullanılan farklı materyallerin bulunduğu kaydedildi.